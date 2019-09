Noch letzte Woche war der obere Rathausvorplatz eine riesige Baustelle, die bald Geschichte sein wird: „Alle Tiefbauarbeiten sind erledigt, nun setzt das Bauamt den Brunnenstock für den Schnitter Brunnen“, wie Christof Rösch vom Stadtbauamt erklärt. Derzeit wird das Fundament für den Brunnentrog verlegt. Der Brunnentrog selbst wurde von der Firma Höcklin gekürzt und saniert. Der Schnitter Brunnen oder auch Stadtbrunnen zählt, so Heimatforscher Rudolf Gwinner, zu den ältesten der Stadt. Gwinner vermutet, dass der Schnitter Brunnen, der Pfarrbrunnen (ehemaliger Standort vor der Sonne) und der Vorläufer des Demetriusbrunnens, schon bei der Stadtgründung beim jetzigen Standort war. Der Schnitter Brunnen selbst ist auch Zeugnis für die traditionsreiche Marktgeschichte des Baarstädtchens.

1954 wurde der Rathausbrunnen, wie er auch bezeichnet wird, neu erstellt. Er war zu früheren Zeiten vor allem für die Pferdefuhrwerke wichtig. Hier konnten die Pferde sich erholen, während auf dem Kornmarkt verkauft, gehandelt und gekauft wurde. Nun kann Christoph Rösch vom Stadtbauamt schon Richtung Fertigstellung des oberen Rathausplatzes blicken. Erst jüngst wurden drei große Zisternen in die Tiefe von 4,5 Meter unterhalb des Rathausplatzes eingebaut. Ein schwieriges Unterfangen, zumal das Grundwasser Rösch und der ausführenden Firma ziemlich viel Kopfzerbrechen bereitete. Jede Zisterne hat ein Fassungsvermögen von 20 Kubikmeter und wiegt 18 Tonnen.

Der Zisterneneinbau war von der Feuerwehr gewünscht, um im Notfall hier schnell auf Löschwasser zugreifen zu können, bis Schlauchmaterial an den Hydranten oder eventuell an der neu geplanten Zisterne am Feuerwehrhaus angeschlossen ist. Dort soll eine 150 Kubikmeter fassende Zisterne eingebaut werden. Bis Mitte Oktober hofft man, den oberen Rathausvorplatz fertig zu haben. Der untere Rathausvorplatz wird bereits als Freitags-Marktplatz genutzt.