von Thomas Schröter

Die neuen Entwicklungen in der Kindergartenlandschaft Löffingens und seiner Stadtteile schlagen auch in die Satzung über die Kindergartengebühren durch, deren aktualisierte Fassung der Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause verabschiedet hat.

Neben einigen redaktionellen Änderungen haben in die Neufassung der Satzung insbesondere das neu eingeführte Kleinkindangebot im Kindergarten Reiselfingen und das Verwaltungsprogramm „Kita-Profi“ Eingang gefunden. „Es handelt sich also im Wesentlichen um eine Ergänzung der bisherigen Satzung, die Gebühren für die bestehenden und etablierten Betreuungsangebote bleiben unverändert“, erklärte Bürgermeister Tobias Link. Eine Gebührenanpassung werde man mit Blick auf das Kindergartenjahr 2021/22 im Laufe des nächsten Jahres angehen.

Der aktualisierten Satzung zufolge wird es im Kindergarten Reiselfingen künftig eine Kleinkindbetreuung für Kinder von einem bis drei Jahren geben, wobei sich zwei Kinder einen Platz teilen können. Es stehen zehn Plätze zur Verfügung, so dass maximal zwölf Kinder aufgenommen werden können. Betreuung ist sowohl an zwei wie auch an drei Vormittagen für die Dauer von jeweils sechs Stunden möglich.

Die Gebühren betragen bei drei Vormittagen für Familien mit einem Kind 169 Euro, bei zwei Vormittagen sind 113 Euro fällig. Familien mit zwei Kindern unter 18 Jahren müssen für die Betreuung an drei Vormittagen 129 Euro pro Kind, an zwei Vormittagen 86 Euro pro Kind zahlen. Familien mit drei Kindern haben bei einer Betreuung an drei Vormittagen 85 Euro je Kind zu entrichten, bei zwei Vormittagen sind es 56 Euro pro Kind.

Auch die geänderten Zeiten für die Ganztagsbetreuung im Kindergarten Maximus in Löffingen fanden Aufnahme in die Satzung. Dieses Beteruungsangebot läuft jetzt von 7 Uhr bis 16.30 Uhr, statt wie bisher von 7 Uhr 15 Uhr. Zudem wurde die Aufnahme der Kinder mit Hilfe des EDV-Anmeldeprogramms „Kita-Profi“ in der Neufassung der Satzung über die Kindergartengebühren verankert.