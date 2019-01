Bis zu 53 Zentimeter Schnee liegen in und um Löffingen, so dass dem Wintersport gefrönt werden kann. Ob bei Winterwanderungen, beim Skifahren oder Rodeln. Die Winterwanderwege rund um Löffingen oder auch der Winterwanderweg von Löffingen nach Rötenbach sind für Fußgänger gut hergerichtet, und jeweils rund vier Kilometer lang. Auch im Löffinger Ösch gibt es mehrere Möglichkeiten, die Winterwanderungen zu genießen.

Die Löffinger Loipen sind gespurt, was nicht nur Einheimische, sondern auch Gäste, vor allem vom Bodensee, ins Baarstädtchen lockt. | Bild: Gerold Bächle

Frisch gewalzt ist der 100 Meter lange Rodelhang "An der Wanne". In Dittishausen stehen zwei Rodelhänge am Skilift zur Vergnügung und der Schlittenhang in der Nähe des Freibades mit 300 Meter Länge. Für den alpinen Sport – vor allem für Kinder und Neulinge – steht der Skihang Kapf zur Verfügung, allerdings sollte hier erst im Verkehrsbüro (Telefon 07654/922 122) nachgefragt werden, ob der Skilift im Betrieb ist. Der Höhenunterschied beträgt 40 Meter, die Abfahrtstrecke ist 240 Meter lang.

Gut gespurt und präpariert sind die Löffinger Loipen, die fünf und zehn Kilometer Strecke haben. Auf beiden Strecken kann sowohl im klassischen Stil gelaufen, als auch geskaitet werden. Nicht ohne Grund werden beide Strecken auch als Sonnenstrecken bezeichnet. Wer eine Tour durchs offenes Gelände machen möchte, kann sich in der Tourist-Info Schneeschuhe ausleihen.