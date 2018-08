von SK

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor 1 Uhr, wurde eine 32 Jahre alte Besucherin des Städtlefestes in Löffingen von einem zunächst unbekannten Mann, offensichtlich in sexueller Absicht, belästigt. "Der Unbekannte bedrängte die junge Frau und umarmte sie gegen ihren Willen", informierte ein Polizeisprecher. Als weitere Festbesucher in die Nähe kamen, flüchtete der Mann.

Als die Geschädigte den Geflüchteten um 1.30 Uhr auf dem Festgelände wieder erkannte, konnte die Polizei seine Personalien feststellen und ihm einen Platzverweis erteilen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein