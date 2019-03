Schon am Schmotzige Dunnschtig zeigten sich die Seppenhofer als edle Gesellschaft, die ihren Heimatort Seppenhofen im 897. Jubiläumsjahr präsentierten. Nun wurde dieses Jubiläum getreu dem Motto "mir wenn au e Fescht nit nur Leffinge oder Riselfinge" mit Zahlen bereichert. Die Zuschauer im vollbesetzten Narrentempel Traube staunten bei der Schneckenfasnet nicht schlecht, was Rainer Satler und Stefan Oschwald in Erfahrung gebracht hatten als sie das närrische Publikum zur Zeitreise einluden. Im Jahr 1122 wurde das närrische Seppenhofen gegründet. 1491 landete auf dem Bittenbach am Seppenhofer Hafen das erste Schiff. Ein schwarzes Kapitel war das Jahr 1695, als die Frauen verbrannt wurden. Glücklicherwiese hat sich die Damenwelt in Seppenhofen davon wieder erholt. 1680 gab es in Seppenhofen den ersten Windkraftgegner. 1887 wurde die Firma Burger gegründet, heute eine Seppenhofer Weltfirma. Nur wenige Beispiele, die belegen, dass Seppenhofen der Nabel der Welt ist.

25-Jahre dieser Seppenhofer Narrenwelt sind geprägt durch Manfred Lauble, der mit Witz und Humor durch den Schneckenabend führt. Seine erfrischenden Ansagen und die Musik der Alpensahne ließen den Narrentempel von Beginn an brodeln.

Die singenden Landfrauen mit ihrem Cellulitislied (von links): Daniela Oschwald, Nicole Stratz, Tina Gauger und Ilona Morath. | Bild: Gerold Bächle

Sich selbst auf die Schippe nehmen, dafür sind die Landfrauen bekannt. "Es lebe der Sport", sangen die Seppenhofer Landfrauen, die auf Kur fuhren, um ihre Cellulite loszuwerden. Trotz Training zeigt der Blick in den Spiegel diese Dellen. Da gibt es nur eine Lösung – wegschauen und sich mit Pralinen und Likör trösten. Als rollschuhfahrende Rauschgold-Engel präsentierten sich Nicole Statz und Tina Gauger. Auf der kleinen Bühne erforderte dies schon ein ganzes Stück Körperbeherrschung. Wer bezahlt schon 300 Euro für eine Übernachtung im Seppenhofer Hotel? Da muss der Service schon besonders sein und hätten Nicole Statz und Daniela Oschwald alles ausgenutzt, wäre der Preis des Rezeptionisten (Ilona Morath) mehr als angemessen gewesen. Am Hauptbahnhof Seppenhofen endet der Sonderzug, dessen Klassifizierung der Fahrgäste durch Andreas Benz, Elias Gauger, Stefan Oschwald und Simon Gauger, schon sehr eigenartig war. Der Schneckennachwuchs Strohhutclub mit Benedikt Lauble, Julius Hofmeier, Luis Hettich und Moritz Hofmeier beklagte die Bierpreise, während die weiblichen Jungschnecken ihre tänzerischen Talente zeigten. Die Seppenhofer Feuerwehr kann nicht nur löschen, sondern auch singen und texten, was sie bei ihrem Jubiläumslied präsentierte.