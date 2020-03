Die Feuerwehren werden durch ständig neue Technik und durch Umwelteinflüsse gefordert. Bei der Löffinger Feuerwehr kommt die Nähe zur viel frequentierten B 31, die Höllentalbahn, die geografische Lage und nicht zuletzt die beiden Tunnel in Döggingen erschwerend hinzu.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz bezeichnete die Löffinger Gesamt- und Abteilungswehr als „Portalfeuerwehr“ zum Westen. Bei Unfällen im Tunnel der B 31 werde man automatisch alarmiert, so Abteilungskommandant Christian Heizmann. Dass Tunnelbrände nicht nur ein anderes Handling benötigen, sondern sicherlich eine große Herausforderung für die Feuerwehr ist, bestätigte auch Gesamtkommandant Bernd Schwörer. Mehrfach hat man sich bei den Proben der Bahn nach der Elektrifizierung eingebracht und auch bei Proben im Straßentunnel.

In Sachen Bahn sei nicht nur die Elektrifizierung durch den Strom zu bedenken, sondern auch die kritischen Stellen zwischen Neustadt und Rötenbach, da die Zufahrten hier sehr schwierig seien, so Gotthard Benitz. Nicht aus dem Blick zu nehmen sind die Bahnübergänge in Löffingen. Die geschlossenen Schranken sorgten für Verzögerungen, was bei Einsätzen schwierig sei, gab Bernd Schwörer zu bedenken. Nicht zu unterschätzen sind die Einsätze auf der B 31, vor allem durch die vielen Gefahrguttransporter. Auch E-Fahrzeuge, deren Brand anders gehandelt werden muss, und zunehmende Unwetter sorgen für weitere Herausforderungen der Feuerwehren. „Ihr Einsatz für die Bevölkerung ist großartig, sie leisten einen herausragenden Dienst“, so Bürgermeister Tobias Link.

Geehrter auch im Führungsstab aktiv

Ein Paradebeispiel für einen Feuerwehrmann ist Roland Scholl, der für seinen 40-jährigen aktiven Einsatz von Bürgermeister Tobias Link mit der Uhr der Stadt und vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Gotthard Benitz mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes in Gold ausgezeichnet wurde. Auch in der Laudatio durch Bernd Schwörer und Christian Heizmann wurde ersichtlich, „hier steht ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele, der schon sehr früh Führungspositionen und Verantwortung übernommen hat“. Nach der Grundausbildung folgten in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal Gruppenführer-, Zugführer- und Verbandsführerausbildungen. Der Brandmeister engagierte sich nicht nur in der Gesamtfeuerwehr Löffingen, so auch im Feuerwehrausschuss, sondern auch in der Technischen Leitung im Hochschwarzwald. 2004 bis 2017 war er im Führungsstab als Stabführer des Landkreises aktiv. Außerdem bildete er als Kreisausbilder 26 Jahre lang die Sprechfunker aus.

Trauer um zwei Kameraden

Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber durfte Löschmeister Jörg Ganter für seine 25-jährige Tätigkeit entgegen nehmen. Über die Jugendfeuerwehr kam er zu den Aktiven, stellte sich den Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold bis hin zur Führungsaufgabe als Gruppenführer und Chef des Caterings beim Blaulichttag reichen seine Verdienste. Das Ehrenzeichen in Bronze ging an Löschmeister Manuel Schreiber, der sich 2018 dem Gruppenführerlehrgang stellte und im Gesamt-Feuerwehrausschuss Verantwortung übernimmt.

Einsätze Bei 85 Einsätzen war die Feuerwehr Löffingen im vergangenen Jahr gefordert. Aufgegliedert waren dies: ein Großbrand in Löffingen, neun kleine Brandeinsätze, zwei Mittelbrände und zwei Überlandhilfen. Dazu kamen 35 technische Hilfeleistungseinsätze, 19 Fehlalarme, davon 13 durch Bandmeldeanlagen, dazu 19 sonstige Einsätze. Zehn Personen konnten durch Hilfeleistung gerettet werden, für fünf Personen kam jede Hilfe zu spät. Kontakt: Kommandant Bernd Schwörer, Telefon: 0 76 54/2 28 05 08 (pb).

Das bewegte Jahr war durch den plötzlichen Tod gleich zwei junger aktiver Kameraden geprägt.