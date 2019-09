Beim Vespergottesdienst und auch beim anschließenden Stehempfang gab es kaum noch Platz. Mit stehenden Ovationen in der Kirche und minutenlangem Klatschen wurden die Beiden in den Ruhestand verabschiedet.

Abschied nehmen durch die Musik

Zum Einzug des scheidenden Stadtpfarrers und Dekans Eugen Dannenberger in Begleitung zahlreicher Ministranten erschallten von der Empore die Trompetenklänge von Waldemar Zepf. Die Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit hatten sich ebenfalls zusammengefunden, um ihrem Pfarrer durch ihren Gesang „Adjeu“ zu sagen. Chorleiter Neal Banerjee kam direkt aus der Schweiz, um dem Vespergottesdienst eine besondere Note zu geben.

Löffingen Dekan Dannenberger geht nach zwanzig Jahren in den Ruhestand Das könnte Sie auch interessieren

„Ich war sehr gerne Pfarrer in Löffingen, freue mich nun aber auch auf den Ruhestand“, sagte Dannenberger zum Abschied. Es sei eine bewegte Zeit mit vielen Veränderungen gewesen, „da kann man schon mal ins Schleudern kommen“. Die Zeit werde nicht einfacher, sondern komplizierter – auch in der Dekanatsarbeit, so der Pfarrer. „Im Vertrauen zu Gott, der immer einen Plan hat“ verabschiedete er sich von seiner Gemeinde.

Ein „Tag zum Weinen“

Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Arno Gärtner, sprach von einem „Tag zum Weinen“ für Löffingen, aber auch dem Beginn einer ruhigeren Zeit für Pfarrer Dannenberger und Rita Dietrich. Für diese Zeit hatte der Pfarrgemeinderat ein Bild bei Künstlerin Brigitte Leber in Auftrag gegeben, das alle Löffinger Kirchen zeigt. Die Ökumene sei Eugen Dannenberger stets sehr wichtig gewesen, wie Maria Bürgi-Pöllman von der evangelischen Kirche betonte.

Arno Gättner, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, überreicht als Abschiedsgeschenk ein Bild mit allen Löffinger Kirchen, ein Werk der Löffinger Künstlerin Brigitte Leber. | Bild: Gerold Bächle

Die Pfarrer Klemens Armbruster und Stefan Eschbach brachten die Grüße des Dekanats in einem erfrischenden Dialog zum Besten.

Erinnerung an wertvolle Begegnungen

Auch die politische Gemeinde war zum Abschied gekommen. Bürgermeister Tobias Link sprach von einem guten und konstruktiven Miteinander zwischen Kirche und Gemeinde. Der Stadtpfarrer habe das kirchliche Fundament gestärkt das Vermächtnis gelebt und weitergegeben. Er erinnere sich sehr gerne an viele wertvolle Begegnungen. Im Gepäck hatte er Eintrittskarten für die Bregenzer Festspiele.

Bis auf den letzten Platz gefüllt ist die Stadtkirche beim Vespergottesdienst zum Abschied des Stadtpfarrers Eugen Dannenberger. Auch Bürgermeister Tobias Link (links) ist gekommen. | Bild: Gerold Bächle

Zur Einführung in die Pfarrei Löffingen am 17. November 1999 hatte Dannenberger von der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) für die kalte Jahreszeit selbstgestrickte Socken bekommen. Zum Abschied gab es von der Vorsitzenden Rita Rosenstiel beeindruckende Worte.

Auch Rita Dietrich wird fehlen

Die Fußabdrücke von Rita Dietrich und Eugen Dannenberger seien überall vorhanden. Besonders Rita Dietrich, die auch in der kfd-Vorstandschaft aktiv war, habe sich hoch engagiert in vielen Bereichen eingesetzt.

Auch Pfarrhaushälterin Rita Dietrich verabschiedet sich in den Ruhestand, rechts Jutta Knöpfle vom Kfd-Chörle. | Bild: Gerold Bächle

Auch bei der Wieberfasnet war Dietrich sofort aktiv und nach sechs Jahren verlegte sie diese Arbeit nicht auf die Bühne, sondern dahinter. Eine wichtige gesangliche Säule war Rita Dietrich im kfd-Chörle, der sich zum Abschluss gesanglich von seiner Mitsängerin verabschiedete. Vom Team der Wieberfasnet bekamen Dietrich und Dannenberger eine imposante Kollage sowie lebenslang kostenlosen Eintritt.

Auch beim anschließenden Stehempfang ist die Kaplanei brechend voll. | Bild: Gerold Bächle