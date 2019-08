von Thomas Schröter

Die Sanierung des Gebäudes der ehemaligen Realschule im Schulverbund Löffingen ist Thema bei der Sitzung des Gemeinderats am heutigen Donnerstag, 8. August. Das Gebäude soll in den kommenden Jahren saniert, modernisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Mit Blick darauf gilt es für den Gemeinderat in einem ersten Schritt die Planungsleistungen an ein Architekturbüro zu vergeben. Grundlage dafür sind die Ergebnisse einer europaweiten Ausschreibung.

Das Gebäude der Realschule, mittlerweile 47 Jahre alt, ist bekanntlich stark sanierungsbedürftig. Eine Prüfung ergab, dass die sanitären und elektrischen Anlagen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen und dringend erneuert werden müssen. Zudem sind die einzelnen Fachräume mittlerweile viel zu klein und erfüllen die heute geltenden Anforderungen bei weitem nicht mehr. Eine Machbarkeitsstudie, die Architekt Dominik Ikic im Auftrag der Stadt erstellt hat, skizzierte den Sanierungs- und Umbaubedarf und kommt für eine Vollsanierung auf Kosten von rund 4,81 Millionen Euro.

Der Gemeinderat stimmte bereits vor einigen Monaten dem Vorschlag der Stadtverwaltung zu, auf Basis der Machbarkeitsstudie einen Förderantrag für die Sanierung des Realschulgebäudes zu stellen. Möglich sind bis zu 1,43 Millionen Euro an Fördermitteln.

Darüber hinaus steht die Wahl des Ortsvorstehers von Göschweiler und seines Stellvertreters auf dem Tagungsprogramm der heutigen Sitzung. Es ist davon auszugehen, dass das Stadtparlament sich bei seiner Entscheidung dem bereits getroffenen Votum des Göschweiler Ortschaftsrates anschließen wird. Zudem stehen diverse private Bauanträge im Gremium zur Behandlung an.

Der Gemeinderat tagt am 8. August im Sitzungssaal des Löffinger Rathauses, die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr.