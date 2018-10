Die Bachheimer Kinder brauchen in der Schule kein Lernfach Glück wie die Kinder in Bhutan es haben, wo Glück sogar in der Landesverfassung verankert ist. Die Schüler in Bachheim haben das Glück zusammen mit der kleinen Maus und den drei Organisatorinnen der Landfrauen Sandra Reichart, Lisa Faller und Tina Heizmann gefunden.

Auftakt mit Lese-Bastelfest

Doch zuvor ging es bei diesem Frederick-Lese-Bastelfest auf Glücksuche nach der Vorlage des Buchs "Wir suchen uns ein Stück Glück". Während der Maulwurf geduldig auf der Kirchenmauer auf die Rückkehr der 21 Kinder und rund 13 Erwachsenen wartete, machten sich diese in Bachheim unterwegs auf die Glückssuche. Gleich zehn Tiere, vom reichen Fuchs und dem mächtigen Bären bis zum berühmten Zaunkönig wurden besucht, die als Stofftiere in Feld und Flur auf die kleinen Bachheimer schon warteten. Das Glück fanden der Maulwurf und die Maus sowie die Bachheimer Kinder bei sich zuhause.

Schüler malen Glücksbilder

Bevor es allerdings für die kleinen Bachheimer "Fredericks" wieder ins glückliche Nachhause ging warteten die drei Initiatorinnen mit Kartoffelstempel und Aquarellfarbe, um Glücksbilder malen zu lassen. Mit großem Eifer wurden auch die Klettblatt-Nagelbilder hergestellt. "Wir waren froh, dass soviele Erwachsene dabei waren und uns unterstützten", erklärte Lisa Faller. Natürlich machte der Spaziergang und die Bastelarbeiten ordentlich hungrig, und so waren die Glücks-Muffins, Laugen- und Pizzaweckle der große Renner.

Landfrauen schaffen Tradition

Seit drei Jahren lädt das Trio Faller-Heizmann und Reichart von den Landfrauen zu diesen Frederickveranstaltungen ein.

Katholische Bücherei unterstützt Aktion

Erfreulicherweise öffnete das Team der katholischen Bücherei mit Tina Heizmann, Verena Käfer, Karin Vögelin, Sabine de Rosso und Marion Huber die Bücherei, damit die Kinder und Erwachsenen sich noch das eine oder andere Frederick-Buch ausleihen konnten. Geöffnet ist die Bücherei immer mittwochs von 19.45 Uhr bis 20.15 und donnerstags von 17.30 Uhr bis 18 Uhr

