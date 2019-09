„Global denken – lokal handeln“, dieses Motto haben sich die Fairtradestadt Löffingen und der Weltladen schon seit vielen Jahren zu eigen gemacht. Zu dieser Aktion gehört auch das Faire Frühstück, aus dem Fairen Brunch entstanden. 40 Personen waren angemeldet, die an den gedeckten Tischen am Sonntag Platz nahmen. Am Frühstücksbüfett war die die Auswahl groß und zeigte, dass man die Attribute bio, fair und regional gut miteinander verbinden kann. Vor allem Iris Hasenfratz von der Bioecke hatte vom vegetarischen Brotaufstrich bis zu Obst eine große Palette für Genießer gespendet. Die Käserei Spindler mit dem Göschweiler Käse, der Haslachhof mit Wurstspezialitäten, die Hochschwarzwälder Kaffeerösterei, die Bäckerei Schmidt mit verschiedenen Brotsorten, etwa Brot mit Datteln, sowie auch der Weltladen mit Quark bis zur exotischen Mangocreme bereicherten das Frühstückbüfett. „Das Auge isst mit“, nach dieser Devise waren die Tische und der Saal der Tourist-Info mit Blumen geschmückt.

„Wir sind sehr zufrieden“, so das Fazit von Irmela Herrenbrück vom Weltladen, die mit der Familie von Kirchzarten angereist war. Nicht nur für die Herrenbrücks ist dieser Frühstücktermin fest im Kalender gesetzt, so genossen viele Stammkunden, aber auch Newcomer die Leckereien am frühen Sonntagmorgen. „Der Klimaschutz geht uns alle an, aber auch der faire Umgang mit Mensch und Natur“, sagte Bürgermeister Tobias Link. Während seine Familie die große Auswahl genoss, machte sich der ehemalige Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel mit Ehefrau Rita daran, die Birnen und Äpfel zu genießen, die früher noch fast überall in den Obstgärten reiften. Zeit zum Gespräch zu haben und so viele Köstlichkeiten zu genießen, lockt jedes Jahr auch Dieter Köpfler zum Fairen Frühstück. Die gute Resonanz beim Fairen Frühstück ist wohl auch ein Zeichen dafür, dass viele Löffinger hinter ihren Fairtrade-Town stehen. Der Erlös dieser Aktion kommt Waisen- und Straßenkindern in Burundi zu Gute. Seit Beginn an kommt der Erlös immer einem sozialen Zweck zu Gute.

Anschließend referierte Birgit Mayer aus Rottweil zum Thema „Fairer Handel am Beispiel Kakao und Schokolade“ mit dem Fazit, dass Schokolade mit Blick auf Kinderarbeit nicht bitter schmecken sollte, sondern süß.