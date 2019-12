Die Tradition des Löffinger Krämermarkts im Advent geht weit in die Geschichte der Stadt zurück, die in diesem Jahr mit vielen Veranstaltungen ihre erste urkundliche Erwähnung vor 1200 Jahren feiert. Drängten sich im vergangenen Jahr die Stände des Krämermarkts noch dicht an dicht der Kirchstraße entlang, so war die Anzahl der Beschicker heuer eher überschaulich. Das reduzierte Feld der Händler scheint wohl den Wetterprognosen geschuldet zu sein.

Händler fahren wieder ab: Noch am frühen Morgen, so erzählt Joachim Burger aus Haigerloch, wären mit ihm rund 15 Händler in Löffingen angekommen. Während er seinen Unterwäsche-Stand aufbaute, blickten seine Kollegen zu den Regenwolken am Himmel, mancher hörte im Radio von der Sturmwarnung und schnell war ein Großteil der Beschicker wieder weg. „Man muss auch bei schlechtem Wetter für seine Kundschaft da sein“, informiert der Haigerlocher Händler Burger. Mit ihm hatten gerade Mal sechs Händler ihren Stand aufgebaut. Diese waren fast durchweg zufrieden, denn am Nachmittag blinzelte sogar die Sonne hinter den Wolken hervor, von Sturm war weit und breit nichts zu spüren.

Joachim Burger aus Haigerloch ist einer der letzten Unterwäschehändler in Baden-Württemberg, der auf den Märkten zu finden ist. | Bild: Gerold Bächle

Kunden warten: Für manchen Löffinger ist der Krämermarkt ein wichtiger Bestandteil im Jahreskalender, mancher wartet schon regelrecht auf die Anfahrt seines Stammhändlers. Andere Besucher nutzen die Gelegenheit, einfach gemütlich über den Markt zu bummeln, zu schauen und einzukaufen. So erklärte Regina Köpfer aus Löffingen: „Der Markt gehört einfach zu Löffingen. Wir besuchen den Markt immer, um das eine oder andere einzukaufen“. Während sie sich über den gefundenen Nussknacker freute, bedauerte sie, dass gerade vor Weihnachten kein Spielwarenhändler in Löffingen zu finden war. „Gerne hätte ich für meine Enkel etwas gekauft“, erklärt die mehrfache Oma. Auch Waltraud Lentz schlenderte an den wenigen Ständen vorbei, um zu schauen, was es Neues gibt. „Ich bin zwar kein Dauerkunde, doch findet man hier auch Haushaltswaren, die man sonst nicht überall findet“, sagt Waltraud Lentz. Am Stand des Kurzwarenhändlers war schon Thomas Kuster in Aktion: „Hier decke ich mich immer mit Winterunterwäsche und warme Socken ein“, informierte der Vorsitzende des Göschweiler Schützenvereins. „Auch wenn die Wettervorhersage alles andere als gut war, bin ich überrascht, dass so wenige Händler da sind. Für mich sind diese Märkte in Löffingen immer wichtige Termine zum Einkaufen und Leute treffen“, sagt Thomas Kuster. Doch nicht nur die Händler sind gefragt, sondern auch die Kunden. „Wer im Zeitalter von Internetkäufen den traditionellen Krämermarkt mit seinem besonderen Flair erhalten will, sollte auch bei uns einkaufen“, davon ist Walter Ebert aus Mariazell überzeugt.

Der Löffinger Advents-Krämermarkt war heuer mehr als übersichtlich, nachdem viele der Händler mit Blick auf die Wetterprognosen kurzerhand wieder abgereist waren. | Bild: Gerold Bächle

Jeder Händler ein Unikat: Während die Marktschreier aus dem hohen Norden Massen von Menschen in ihren Bann ziehen, ist dies bei den Händlern auf den Krämermärkten nur bedingt so, obwohl jeder für sich ein Unikat ist. Verkaufsgenies zum einen, echte Unterhalter und mit ihren Waren oft einzigartig. So geht der 58-jährige Haigerlocher Joachim Burger seit 45 Jahren auf die Krämermärkte. In der Zwischenzeit sei er einer der letzten Unterwäschehändler in Baden-Württemberg. Egal bei welchem Wetter, er ließ seine Stammkunden nicht im Stich. Er sei in der dritten Generation tätig und liebe diesen Job über alles. „Wenn in meiner Kasse am Ende über 100 Euro sind, bin ich zufrieden“, erzählt das Original. Der Blick in seine Tageseinnahmen erhellte sein Gesicht, bevor er alles wieder einpackte und zurück nach Haigerloch fuhr.

Während die Marktschreier aus dem hohen Norden Massen von Menschen in ihren Bann ziehen, ist dies bei den Händlern auf den Krämermärkten nur bedingt so, obwohl jeder für sich ein Unikat ist. Verkaufsgenies zum einen, echte Unterhalter und mit ihren Waren oft einzigartig. So geht der 58-jährige Haigerlocher Joachim Burger seit 45 Jahren auf die Krämermärkte. In der Zwischenzeit sei er einer der letzten Unterwäschehändler in Baden-Württemberg. Egal bei welchem Wetter, er ließ seine Stammkunden nicht im Stich. Er sei in der dritten Generation tätig und liebe diesen Job über alles. „Wenn in meiner Kasse am Ende über 100 Euro sind, bin ich zufrieden“, erzählt das Original. Der Blick in seine Tageseinnahmen erhellte sein Gesicht, bevor er alles wieder einpackte und zurück nach Haigerloch fuhr. Süßwaren-Onkel: Immer am selben Platz, vor der Volksbank, ist Bernd Götz aus Blumberg zu finden. Für die Schüler ist der Weg zum ihm obligatorisch, denn hier locken Süßigkeiten aller Art. „Derzeit sind neben den süßen gebratenen Mandeln und Marzipankartoffeln auch Schoko-Bananen der große Renner“, sagt der Süßwarenhändler.

Immer am selben Platz, vor der Volksbank, ist Bernd Götz aus Blumberg zu finden. Für die Schüler ist der Weg zum ihm obligatorisch, denn hier locken Süßigkeiten aller Art. „Derzeit sind neben den süßen gebratenen Mandeln und Marzipankartoffeln auch Schoko-Bananen der große Renner“, sagt der Süßwarenhändler. Gewürzspezialist: Ebenfalls in der dritten Generation ist Joachim Krainer, der Gewürzspezialist aus Villingen, auf den Märkten der Region anzutreffen. Während sein Opa noch mit Mofa und Gewürzanhänger eher ein kleines Repertoire an Gewürzen mit dabei hatte, ist die Auswahl bei Enkel Joachim erstaunlich vielfältig und die Besucher können bei ihm immer wieder etwas Neues entdecken. Über 200 Gewürzmischungen, Tees und Heilkräuter sind am Stand zu finden.

Ebenfalls in der dritten Generation ist Joachim Krainer, der Gewürzspezialist aus Villingen, auf den Märkten der Region anzutreffen. Während sein Opa noch mit Mofa und Gewürzanhänger eher ein kleines Repertoire an Gewürzen mit dabei hatte, ist die Auswahl bei Enkel Joachim erstaunlich vielfältig und die Besucher können bei ihm immer wieder etwas Neues entdecken. Über 200 Gewürzmischungen, Tees und Heilkräuter sind am Stand zu finden. Haushaltswaren: Der Fachmann für Haushaltswaren, der Herr über Bürsten, Scheren oder Besen, ist Walter Ebert aus Mariazell. „Hier findet man auch noch Hosenträger aller Art, ebenso wie Knöpfe, Zwirn, Schnallen, Nadeln oder Reißverschlüsse“, freut sich Thomas Kuster, während Jutta Fritsch nach den passenden Bürsten für die Vasen und eine richtige Nagelschere sucht. Fritz Müller freut sich, dass er endlich Hosenträger in den badischen Landesfarben gefunden hat, die er auch gleich ausprobiert.