Die Fasnetbändel sind bereits aufgehängt, die Proben für dem Öschabend und die Bunten Abende in den Ortsteilen sind im vollen Gange und auch die Gruppen für die Umzüge sind schon längst dabei, ihre kreativen Ideen für die Fasnet in die Tat umzusetzen. In der Region Löffingen wird zur Fasnet viel Sehens- und Erlebenswertes geboten.

In Löffingen wird es im Jubiläumsjahr am Freitag, 8. Februar, einen Vortrag zur Fastnacht von Kultur- und Fastnachtsforscher Matthias Wider geben. Der erste närrische Höhepunkt ist der Öschabend, der gemeinsam von den fünf Zünften Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Unadingen und Rötenbach am Samstag, 16. Februar, in der Löffinger Festhalle steigen wird.

Zum traditionellen Fuhrmannstag lädt die Geißenzunft Dittishausen am Sonntag, 24. Februar, ein. Bereits jetzt schon haben sich 35 Gruppen zum großen Umzug angesagt. Im Anschluss findet dass Gaudi-Wettklöpfen statt.

Bevor es dann zum Schmotzige Dundschdig, dem ersten hohen närrischen Feiertag, im Löffinger Ösch so richtig losgeht, laden die Landfrauen am Mittwoch, 27. Februar, zum närrischen Abend ins Gasthaus Traube in Seppenhofen ein. In diesem Jahr wird die Wieberfasnet nicht mehr stattfinden, da es bekanntlich nicht mehr genügend Frauen gab, welche das närrische Programm gestalten wollten.

In die heiße Phase der närrischen Zeit geht es am Schmotzige Dundschdig, 28. Februar. In Löffingen treffen sich alle Hästräger und Musiker bereits um 8 Uhr im Rathaus. Gemeinsam geht es dann zur Schule und in den Kindergarten. Die Rektoren werden auf die Bühne vor der Kirche geführt, um sie dann dort zu entmachten. Für die Kinder wartet die Kinderdisco der Burgkeiler in der Tourist-Information. Um 14 Uhr wird der Narrenbaum auf dem Latschariplatz gestellt und die 20-er auf die Laterne und die Fasnacht vereidigt.

Die neue weibliche Narrenpolizei wird Bürgermeister Tobias Link aus dem Rathaus holen, damit dieser vor der großen Narrenschar erstmals vom neuen Narrenvater Sven entmachtet werden kann. Bis zum Hemdlunkerumzug um 19 Uhr mit Start an der Bühne, heuer ohne Schauspiel, heißt es in Löffingen Straßenfasnet mit vielen kleinen kreativen Gruppen. Auch in den Ortsteilen werden an diesem Tag die Schüler befreit.