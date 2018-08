Beim Städtefest vor zwei Jahren hatte das Orga-Team eine Schönheitskönigin eingeladen, welche den Herren den Kopf verdrehte. Bei der 17. Auflage des Städtlefests waren jetzt die Damen an der Reihe und sie standen dann auch prompt Schlange, um vom Ex-Bachelor Leonard Freier eine langstielige dunkelrote Rose zu bekommen. Die erste Rosa die bekam die Rock-Röhre und Soul-Diva Eugenia Hagen, die auf der Löffinger Showbühne mit ihren Auftritten immer wieder für Begeisterung sorgt. Beim Empfang in der voll besetzten Tourist-Information zeigte Eugenia Hagen dem Ehrengast aus Berlin, wer musikalisch das Sagen hat. Mit "Piano Man" und "New York State of mind" zeigte sie nicht nur ihre Qualität am Klavier, sondern auch als Texterin. Bürgermeister Tobias Link konnte "alles was Rang und Namen im Städtle hat" begrüßen. "Unser Städtlefest ist Kult", unterstrich Stadtoberhaupt Tobias Link, "aber fordert auch viel Engagment von den Vereinen, dem Orga-Team, Bauhof, der Stadtverwaltung und allen ehrenamtlichen Helfern".

Auch ein Bachelor hat es bei einer echten Soul-Diva nicht einfach, links Eugenia Hagen mit Leonard Freier. Bild: Gerold Bächle

Karlheinz Rontke, Stadtmarketingleiter und "Mr. Städtlefest" (bei ihm laufen alle Fäden zusammen) hatte die Aufgabe, den 33-jährigen Unternehmensberater aus Berlin, Leonard Freier, über seinen TV-Ausflug als Bachelor zu interviewen. Ja, es sei eine tolle achtwöchige Zeit in Florida gewesen, auch wenn er dort nicht die Frau des Lebens fand, erklärte Freier. Diese heiratete er jüngst, es ist die Mutter seiner dreieinhalbjährigen Tochter. Der Ausflug in die TV-Welt sei schon besonders gewesen, mit manchen Leuten von damals bestehe noch Kontakt. Allerdings sei es auch nicht so einfach, wenn bis nachts um 4 Uhr gedreht werde, ließ der Bachelor wissen.

