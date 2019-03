von sk

Am Rosenmontag nach dem Umzug, gegen 17.30 Uhr, wurde anschließend durch die Löffinger und Rötenbacher 20er auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Güterstraße gefeiert. Die feiernden Personen befanden sich alle auf den Festwagen. Der Geschädigte, welcher einen Telefonanruf erhielt, verließ den Festwagen, um in Ruhe telefonieren zu können, teilte die Polizei am Freitag mit. Während er telefonierte, erschien eine bislang unbekannte männliche Person und schickte ihn von der Örtlichkeit weg. Der Geschädigte stand zwischenzeitlich hinter einem Anbau. "Nachdem der Geschädigte scheinbar nicht, oder nicht schnell genug reagierte, versetzte ihm der unbekannte Täter mehrere Faustschläge ins Gesicht", informierte ein Polizeisprecher. Der nun Verletzte rief mit seinem Handy sofort die Polizei an und lief während dieses Anrufes zurück in Richtung Güterstraße. Der Täter verfolgte ihn und schlug immer wieder mit der Faust auf den Kopf des Geschädigten. Kurz vor Erreichen der Festwagen kamen zwei weitere junge Männer und zu dritt schlugen sie nun auf den Geschädigten ein. Zwei Zeugen wollten dem Geschädigten helfen und eilten zum Tatort. Dort wurde dann einer der beiden Helfer ebenfalls von den Tätern attackiert. Die Täter rannten anschließend weg und konnten unerkannt entkommen. Zum Aussehen der Täter konnten die Geschädigten nur Jugendliche oder junge Erwachsene angeben. Der Polizeiposten Löffingen, Telefon 07654/806 060, hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.