Seit 25 Jahren gibt es den Rötenbacher Jugendtreff „Hittä“, der mit einer zünftigen Hüttengaudi gefeiert wird.

Angefangen hat alles vor 25 Jahren als die Rötenbacher Jugend mit Beatrix Benz, Tobis Hermann und Iris Schmidt ein Zuhause suchten. Bürgermeister Clemens Hensler überließ den Jugendlichen das kleine Langrockhaus: eine Bretterbude ohne Wasser und Strom. Hier wohnte immer wieder der Globetrotter Jürgen Behnke, so erzählt Kilian Braun. So haben auch die Jugendlichen einen Schlüssel für die öffentliche Toilette, die es bis heute im Jugendtreff nicht gibt.

Dafür wurde die „Hittä“ immer wieder saniert und ausgebaut. Zum 20. Geburtstag erhielt die Hitta Wasser und Strom. Es waren die Jugendlichen selbst, die aus der Bretterbude ein richtiges Domizil schafften, die Gemeinde unterstützte das Ganze mit Materialkosten. Vor dem 25-jährigen Jubiläum haben die „Macher“ Kilian und Marius Braun, Noah Kramer, Patrick Fürderer, Rico und Riccardo Stegerer, sowie Raphael Schmidt die „Hittä“ auf Vordermann gebracht.

Mit gemütlicher Sitzecke, einer Baar, Tischkicker ist der Jugendtreff ein beliebter Ort für die Rötenbacher Jugend. Regelmäßig treffen sich die rund 25 Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, um abzuhängen und sich auszutauschen.

Zum 25-jährigen Jubiläum haben sie Großes vor. Um die zünftige zweitägige Hopfengaudi feiern zu können, werden die Helfer 70 Arbeitsstunden investieren. Unterstützung bekommen sie auch von Freunden, wie vom Narrenverein, informiert Kilian Braun. Mit dem Erlös möchte man die „Hitta“ verschönern, so soll eine Markise angebracht werden, um im Sommer auch draußen sitzen zu können. Schon fertiggestellt ist der Holzzaun, „auch der Fußboden bräuchte eine Sanierung“, so Braun.

Das Fest beginnt am Samstag, 7. September, ab 19 Uhr in der Benedikt-Winterhalder-Halle. Es spielen die Brennhisli-Musikanten und die Breg-Brass-Buebe aus Vöhrenbach. Am Sonntag startet das Fest um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert durch das Hörnle-Echo aus Rötenbach, am Nachmittag spielen die Herbstfestmusikanten aus Göschweiler.