„Das Jahr 2019 war für die Segelfluggruppe Reiselfingen erfolgreich, spannend und unfallfrei“, informiert Schriftführer Uwe Baderschneider im Vorfeld der Hauptversammlung. So mischten die Reiselfinger Piloten erneut bei den Deutschen Meisterschaften im Strecken-Segelflug mit. Stefan Karch sicherte sich in der offenen Klasse in Baden-Württemberg die Vizemeisterschaft mit zwei Flügen über 740 Kilometer und einem Flug mit 719 Kilometer. Dies entspricht in der bundesweiten Gesamtwertung Rang neun. Im Doppelsitzer wurde Helge Loschan Baden-Württembergischer Vizemeister. Im vereinseigenen Duo Discus flog er mit Co-Pilot Albert Stumpf und Artur Schuler 613 Kilometer und zweimal 572 Kilometer. Auch dies entspricht bundesweit Rang neun. Vierte Plätze in der Baden-Württembergischen Wertung flogen Markus Halbig im Doppelsitzer mit Co-Pilot Karl Witt, Rudolf Baderschneider in der 18-Meter-Klasse und Sascha Kaiser in der offenen Klasse.

Erstmals boten die Segelflieger in Kooperation mit der Volkshochschule Hochschwarzwald in einen Schnupperkurs zum Einstieg in das Segelfliegen an. Trotz schlechtem Wetter wurde das Programm durchgeführt, mit Theorie und auch ein paar Runden in der Luft. Die acht Teilnehmer waren begeistert. Dies veranlasste die Verantwortlichen um Markus Halbig auch in diesem Jahr wieder einen solchen Kurs anzubieten.

Mit einem neuen Flugzeug wurde der Flugzeugpark verjüngt. Nach und nach möchte man die Flugzeuge erneuern. So wurde der Einsitzer verkauft und ein Elektro-Motorsegler mit 18 Meter Spannweite erworben. Im Winter wurde der Rumpf des Oldtimers, der gelbe K8, überholt, bereit zuvor waren die Flügel teilüberholt worden. Erfolgreich waren die Fluglager, gleich zwei Gastgruppen, aus Schwäbisch Hall und Aichach, genossen die Zeit auf dem Reiselfinger Flugplatz. Das eigene Fluglager führte die Reiselfinger Segelflieger ins Allgäu, um das Voralpenland zu erkunden.

Nach wie vor ist die Segelfluggruppe Reiselfingen auf der Suche nach neuen Mitgliedern und Nachwuchs. Schnupperfliegen ist ein Angebot, welches an den ersten Wochenenden von April bis September angeboten wird. Ab 14 Jahren kann die Ausbildung erfolgen.

Berichte und Ehrungen wird es bei der Jahreshauptversammlung der Segelflieger geben, die am Samstag, 25. Januar, um 14 Uhr im Gasthaus Krone in Reiselfingen stattfindet.