von Thomas Schröter

Die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Abteilung Reiselfingen der Freiwillingen Feuerwehr Löffingen hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung befürwortet. Voraussetzung ist, dass zur Finanzierung des Fahrzeugs ein Zuschuss aus Landesmitteln für das Feuerwehrwesen fließt. Einen entsprechenden Zuwendungsantrag wird die Stadtverwaltung bis spätestens 15. Februar beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald einreichen.

Die Kostenschätzung für das Tragkraftspritzenfahrzeug beläuft sich laut Feuerwehr-Gesamtkommandant Bernd Schwörer auf rund 140 000 Euro, nach den geltenden Förderrichtlinien für das Feuerwehrwesen kann mit einem Zuschuss in Höhe von 52 000 Euro kalkuliert werden. Feuerwehr und Stadtverwaltung rechnen mit einem positiven Zuwendungsbescheid im Sommer dieses Jahres. Dann können die Ausschreibungsmodalitäten in Angriff genommen werden. Die Auslieferung des neuen Fahrzeugs erfolgt laut Zeitplan im Laufe des ersten Halbjahres 2020.

Bisheriges Fahrzeug soll Ausbildungszwecken dienen

Das bisherige Fahrzeug der Feuerwehrabteilung Reiselfingen wurde 2004 in Dienst genommen. Es soll, wie Bernd Schwörer erläuterte, künftig für Ausbildungszwecke von der Jugendfeuerwehr, deren Fahrzeug mittlerweile über 40 Jahre alt ist und dringend ersetzt werden muss, genutzt werden.

Grundlage für die Beschaffung des neuen Fahrzeugs für die Reiselfinger Wehr ist der aus dem Jahr 2015 stammende Feuerwehrbedarfsplan. Er sieht für die Jahre 2016 bis 2021 den Kauf von insgesamt sechs Tragkraftspritzenfahrzeugen vor, mit denen die in den Jahren 1986 bis 1989 beziehungsweise – im Ortsteil Reiselfingen – 2004 beschafften Fahrzeuge ersetzt werden. In Dittishausen konnten die Feuerwehrleute ihr neues Fahrzeug bereits 2017 in Empfang nehmen, die Bachheimer Wehr konnte ihr Neufahrzeug 2018 in Einsatz bringen. Noch im Laufe dieses Jahres kommt das neue Tragkraftspritzenfahrzeug für die Göschweiler Feuerwehrabteilung zur Auslieferung.

In Unadingen steht vor der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs ein anderes Projekt an. Dort wird ein neues Feuerwehr-Gerätehaus gebaut. Die Planungen für diesen Neubau hat der Gemeinderat bereits abgesegnet.