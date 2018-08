Der Wirtschaftsverbund Löffingen-Friedenweiler-Eisenbach würde gerne mit einem Rabattsystem einen neuen Weg gehen, um damit die regionale Wirtschaft und Einzelhandel anzukurbeln. Allerdings ist die derzeitige Resonanz bei den Mitgliedern eher verhalten. So kamen nur wenige zur Hauptversammlung, um das Thema nochmals zu diskutieren und auch beim vorausgegangenen Vortrag war das Interesse gering.

Der Wirtschaftsverbund sieht in diesem Rabattsystem eine klare Stärkung und möchte damit ein deutliches Signal für den regionalen Handel setzen. Der Vorstand um Vorsitzenden Dieter Köpfler spricht sich klar für das Hochschwarzwälder Karten-Modell aus, allerdings abhängig von den Mitgliedern, wobei man Neumitglieder zusätzlich akquirieren müsste. "Der Appell des Wirtschaftsverbunds lautet daher 'Ja zum Regionalen – nicht einzeln handeln, sondern gemeinsam'“, so Köpfler. Das Karten-Rabattsystem sei weit verbreitet und viele große Geschäfte oder Online-Dienste profitieren davon, warum also dieses Erfolgsmodell nicht auch zuhause einsetzen?. „Das Geld soll in der Region bleiben“, so Dieter Köpfler. Allerdings müssten alle Händler, Gastronomen und auch die Industrie mitziehen, um die Kaufkraft in der Region zu binden. Der Wirtschaftsverbund setze dabei auf das Hochschwarzwälder Kartensystem vom Leistungsverbund Titisee-Neustadt. Während verschiedene Hochschwarzwaldgemeinden sich diesem System anschließen möchten, sollen in Löffingen, Friedenweiler und Eisenbach alle Mitglieder angeschrieben werden, um ein Stimmungsbild zu bekommen. Bis zum 30 September soll die Umfrage abgeschlossen sein, so Schriftführerin Michaela Knöpfle. Um sich dem System (jährliche Kosten von 420 Euro) anschließen zu können, bedarf es 50 Händler und Gewerbetreibende. Angedacht sind eine Bonuskarte, eine Geschenk- und eine Mitarbeiterkarte.

Die Jahreshauptversammlung in der leistungsschaufreien Zeit zeigte einen positiven Kassenstand. Gut kam wieder die Auszeichnung der besten Schulleistungen im Löffinger Schulverbund an.

Im November ist ein Ausflug zum Fraunhofer Institut nach Stuttgart geplant um sie über die Digitalisierung beraten zu lassen. Der nächste Blick schweift dann schon ins Jahr 2020, wenn wieder die Löffinger Leistungsschau stattfinden soll.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein