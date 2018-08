Unadingen – Im kommenden Jahr soll die zweite Gauchachtalbrücke zum Tunnel in Höhe Döggingen hin in Angriff genommen werden. Der Streckenabschnitt zwischen der Abfahrt Unadingen und Döggingen wird dann vierspurig ausgebaut. Allerdings muss bis zum Baubeginn die Umleitungsstrecke über das Posthaus saniert werden.

Das alte Posthaus

Die Posthausbrücke verbindet den Ort Unadingen und Döggingen. Sie führt über die Gauchach, die sich ein Stück Richtung Gauchachtalbrück mit der Mauchach vereint. Von hier führt der Weg in die wildromantischen Schluchten der Mauchach (bei Niedrigwasser) und Gauchach. Unmittelbar an der Brück liegt die Wassertretstelle auf Döggingerseite und das Gasthaus Posthaus auf Unadinger Gemarkung. In der engen Posthauskurve steht noch ein Gedenkstein, der an das Unglück im Jahr 1949 erinnert. Hier kamen am 6. Februar 1949 22 Skifahrer aus Radolfzell und Singen ums Leben, die zu den Schwarzwald-Meisterschaften unterwegs waren.