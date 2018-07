von SK

Zudem konnte weiteres Diebesgut bei dem amtsbekannten Mann sicher gestellt werden. Was war geschehen? In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein 23-jähriger Mann in einem Tanzlokal einer Umlandgemeinde von Freiburg insgesamt acht Smartphones.

Einer der bestohlenen Handybesitzer konnte sein Gerät im Bereich der Stadt Löffingen orten. Er verständigte daraufhin die Polizei. Die weitere Ortung des gestohlenen Geräts führte zu einer Gemeinschaftsunterkunft, wo das geortete Gerät im Zimmer des 23-Jährigen aufgefunden werden konnte.

Darüber hinaus wurden sieben weitere Smartphones, drei Geldbörsen, Schmuck, und hochwertige Sonnenbrillen dort aufgefunden, welche ebenfalls nach vorläufigem Ermittlungsstand, zumindest teilweise im Laufe des vorausgegangenen Abends im besagten Tanzlokal entwendet worden waren.

Die Höhe des Diebstahlsschadens ist noch nicht genau beziffern, dürfte aber im Bereich mehrerer tausend Euro liegen. Der 23-Jährige mit Migrationshintergrund, welcher der Polizei wegen einschlägiger Delikte bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beim Polizeirevier festgesetzt.

Am Montag wurde durch die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt und der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt.

