Eine aufmerksame Anwohnerin meldete am Dienstag kurz nach zwei Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung des Recyclinghofes. Weiter sah sie dort auch Lichtschein einer Taschenlampe. Beim Herannahen von Polizeikräften flüchtete eine dunkel gekleidete Person in den rückwärtigen Hofbereich. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte ein polizeibekannter, 35 Jahre alter Mann im Bereich der Bahngleise festgenommen werden. Wie festgestellt werden konnte, hatte der 35-Jährige mit Hilfe einer Palette den Zaun überstiegen und aus dem dortigen Elektroschrott-Container einen Laptop, einen Bildschirm, diverse Kabel und einen Staubsauger entwendet. Die Gegenstände hatte er außerhalb des umzäunten Geländes in einem Gebüsch für den späteren Abtransport bereit gelegt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.