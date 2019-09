Viel Fingerspitzengefühl erfordert der Einbau der drei Zisternen unter dem Rathausvorplatz. Schon im Vorfeld gab es bei Tiefbauleiter Christof Rösch und den Bauarbeitern einige Schweißtropfen.

Unerwartete Komplikationen

Obwohl sie zuvor in der Erde geschürft hatten und auf kein Wasser gestoßen waren, gestaltet sich die Situation insbesondere am Dienstagnachmittag ganz anders. Immer wieder strömt Grundwasser in die viereinhalb Meter tiefe Baugrube. „Das Wasser kommt von oben und drückt runter“, sagt Rösch und deutet Richtung Alenberg.

Jede der drei Zisternen mit je 20 Kubikmetern Fassungsvermögen wiegt 18 Tonnen. Der Kranführer muss sie punktgenau in die Tiefe absenken, nachdem der Baggerführer immer wieder das nasse Material herausgehoben hat.

Das Grundwasser bereitet den ausführenden Firmen und Tiefbauleiter Christof Rösch große Sorgen. | Bild: Silvia Bächle

Hochkonzentriert sind die Arbeiter zugange, denn der feuchte Untergrund ist eine riesige Herausforderung.

Der Einbau der Zisternen war ein Wunsch der Feuerwehr, nachdem die Zisterne in der oberen Hauptstraße zugeschüttet wurde, so Rösch. Neben den 60 000 Liter Wasser unter dem Rathausvorplatz kann die Feuerwehr bald auch auf eine Zisterne mit 150 000 Liter Löschwasser direkt am Feuerwehrhaus zurückgreifen. Bis Mitte Oktober hofft der Tiefbauleiter auf die Fertigstellung des oberen Rathausvorplatzes.