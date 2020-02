An Fastnacht wurde es deutlich, die Stadtmusik feiert ihren 300. Geburtstag mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, so auch die Jugend. So ist am 27. Juni ein Jugendkapellentreffen auf dem Platz des Schulverbunds geplant. Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Tag der Jugendmusik„. Insgesamt wurden zwölf Vereine aus dem Ösch und Umgebung, sowie befreundeten Kapellen angefragt. „Wer letztlich bei diesem Treffen dabei ist, steht noch nicht fest“, sagt Bianca Zipfel. Zugesagt habe schon die Jugendmusikschule. Sie werde an diesem Tag ihren „Jugendmusikschultag“ in Löffingen veranstalten. Dabei werden die Lehrer die verschiedenen Instrumente vorstellen. An diesem Tag sollen auch Ensembles der Jugendmusikschule spielen. Die Stadtmusik wird den „Tag der Jugendmusik„ in einen kleinen Hock verpacken.

Alle zwei Jahre geht das Jugendblasorchester (JBO) der Stadtmusik Löffingen auf Konzertreise. Ein musikalisches Erlebnis, welches die Jugendlichen mit ihrer neuen Dirigentin Carolin Weber in den Pfingstferien wieder in Angriff nehmen möchten. Es werde schon kräftig geprobt, hört man aus den Reihen der Stadtmusik, die mit der 20-jährigen JBO-Leiterin eine gute Wahl getroffen hat.

Sie stammt aus der Nähe von Bruchsal, studiert derzeit an der Musikhochschule in Trossingen Schulmusik und Französisch und spielt selbst Querflöte. Sie habe einen guten Draht zu den Jugendlichen, am Muttertagskonzert wird sie sich erstmals präsentieren.

Die Konzertreise führt heuer vom 2. Juni bis 7. Juni nach Dresden, Thum (Erzgebirge) und nach Prag. Die Veranstaltung, so Bianca Zipfel, führt die Löffinger zum 30. Thumer Orchestertreffen. Die 21 Reiselteilnehmer werden dort mit ihrer neuen Dirigentin Carolin Weber ein Konzert geben. Mit einer solchen Reise soll den jungen Musikern die Möglichkeit geboten werden, sich mit anderen jungen Musikern auszutauschen.

Gleichzeitig wird unter fachkundiger Führung auch die kulturelle, architektonische und historische Geschichten der Städte erkundet werden. Organisiert hat die Konzertreise das Jugendteam unter der Leitung von Leonie Kienzler und Matthias Wehrle.

Bereits am Neujahrskonzert haben die 21 Mitglieder des Jugendorchesters „Kilometer“ verkauft, um ihre Reise mitzufinanzieren. Es ist nicht das erstes Mal, dass die Löffinger in den Osten fahren. „Die Gastfreundschaft in den Gastfamilien ist einfach fantastisch“, informiert Bianca Zipfel.