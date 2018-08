Traditionell lädt der Förderverein an Maria Himmelfahrt zur Kräuterweihe an der Weiler-Kapelle ein. In diesem Jahr wird das Angebot am Sonntag, 19. August, erweitert für Pilger mit und ohne Einschränkungen, so die Vorsitzende Annette Hilpert. Dabei bekomme man Unterstützung vom Förderverein des Himmelreich-Jakobuswegs. So startet die Pilgerwanderung für Wanderer ohne Einschränkungen um 8.15 Uhr am Parkplatz Bahnhof Kirchzarten. In Fahrgemeinschaften geht es nach Dittishausen an die Kapelle am Schützenhaus. Gemeinsam mit den Pilgern des Löffinger Öschs geht es dann auf die vier Kilometer lange Wanderung bis zur Weiler Kapelle.

Die Wanderer mit Einschränkungen treffen sich am Parkplatz Bahnhof Kirchzarten um 9.15 Uhr, sie fahren dann gemeinsam zur Weiler Kapelle. Hier treffen sie mit den Wandern zusammen oder den Autofahrern, die direkt zur Weiler Kapelle fahren.

In der Weiler Kapelle erwartet die Pilger ein Gottesdienst mit Kräuterweihe, diese beginnt um 10.30 Uhr. Jeder kann seine Kräuterbüschel selbst mitbringen. Nach dem Gottesdienst geht es dann gemeinsam zum Kirnbergsee, hier stehen verschiedene Streckenvarianten zur Verfügung. Der Abschluss findet im barrierefreien Strandcafé des Campingplatzes statt.

Anmeldungen für Pilger mit Einschränkungen nimmt bis zum 12. August Michael Fritz unter der Telefonnummer 07661/3605 entgegen oder per Mail unter mfritz47@gmx.de. Pilger ohne Einschränkungen melden sich bei Peter Spiegelhalter unter der Telefonnummer 07661/2713 oder Mail peter.spiegelhalter@web.de.

Bereits am Sonntag, 26. August, wird es in der Weiler Kapelle um 19 Uhr ein Abendgebet mit Gesängen aus Taizè mit musikalischer Begleitung geben.

Hier können auch die Weiler Bildopferlichtkerzen angezündet werden. Die Kerzenschälchen sind wieder befüllbar und werden dann vom Förderverein gesammelt.

