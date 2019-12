Löffingen Die Löffinger haben jetzt einen eigenen Zug

Wenn die Stadt ruft, dann kommen die Bürger. Es stand ja auch ein einmaliges Ereignis an. Auf der Jungfernfahrt der Breisgau-S Bahn wurde in Löffingen Halt gemacht, um den Zug ET 1440177 auf den Namen des Baarstädtchens Löffingen zu taufen.