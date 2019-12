Sportlich erfolgreich und mit einer guten Jugendarbeit – so präsentiert sich der Sportschützenverein Dittishausen. Bei der Jahreshauptversammlung zeigten sich die Mitglieder mit ihrem Vorstand zufrieden, wurden doch alle Funktionäre in ihren Ämtern für weitere drei Jahre bestätigt, Oberschützenmeister Michael Reiner, Schützenmeister Bernhard Wangler, Sportleiter Winfried Hall, Kassiererin Annette Hall, Schriftführerin Maike Maier, sowie die Beiräte Steffen Hoffmann und Ronny Küntzel. Bereits zuvor hatten die Jugendlichen Klaus Willmann als Jugendleiter in seinem Amt bestätigt.

Oberschützenmeister Michael Reiner zeigte sich mit dem abgelaufenen Vereinsjahr sehr zufrieden. So war der Verein nicht nur sportlich erfolgreich, sondern der Verein engagiert sich auch im Dorfleben, wie Ortsvorsteherin Annette Hilpert würdigte. „Ihr tragt den Namen unsere Gemeinde weit über die Heimatgrenzen hinaus, ohne eure Verpflichtung im Ort zu vergessen“, sagte sie. Es sei ein Geben und Nehmen, wie die neue Luftgewehrhalle zeige, eine Investitionen vom Verein, Verband und der Stadt. Diese moderne Sporthalle dürfte sicherlich mit ein Grund für die erfolgreichen Schützen sein. So waren gleich neun Schützen des Dittishauser Vereins bei den Landesmeisterschaften mit dabei, Vera Höpker belegte als beste Schützin Rang drei. „Bei den Kreismeisterschaften meldeten sich 42 Starter, insgesamt konnten hier zwölf Medaillenplätze belegt werden“, so Sportleiter Winfried Hall, „davon vier Mal Gold“. Bei den Rundenwettkämpfen schickte man 14 Schützen mit dem Großkaliber ins Rennen. Die Luftgewehrmannschaft erkämpfte sich in der Kreisoberliga den dritten Platz. Im Kleinkaliber Rundenwettkampf gingen gleich drei Mannschaften ins Rennen. Dazu kamen noch das Pokal- und Königsschießen sowie die Vereinsmeisterschaften, Pokal- und Königsschießen. In einer humorvollen Präsentation erinnerte Steffen Hoffmann an die Ereignisse. Erfreut zeigte sich Oberschützenmeister Michal Reiner, dass auch in diesem Jahr wieder erfolgreiche Schützen bei der Sportlerehrung in Löffingen vertreten waren. Michael Reiner würdigte auch die hervorragenden Leistungen des Schützenpaares Vera und Rudolf Höpker. Vera Höpker war die erfolgreichste Schützin bei allen Meisterschaften, sie war stets auf dem Treppchen und Rudolf Höpker war der einzige Schütze, der 25 Jahre lang in seiner Disziplin Rang eins belegte. Neben den Schützen prägt den Verein auch ein engagiertes Küchenteam, um Gastgeber für Veranstaltungen zu sein. Diese Damen sorgten auch hauptsächlich für das Plus in der Schützenkasse.