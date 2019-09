Rektorin Silke Keller und Konrektorin Sibylle Streibel müssen ordentlich jonglieren, denn die Lehrerversorgung sei alles andere als optimal, so Keller. Gleichzeitig mache der neue Bildungsplan Nachmittagsunterricht für alle Klassen notwendig.

Der Bildungsplan erfordert von allen Neuntklässlern, egal ob an der Haupt-, Werkreal- oder Realschule, eine Projektprüfung. Mit Einführung des neuen Bildungsplans wurden außerdem neue Fächer beziehungsweise Fächerverbünde geschaffen. Bei den Schülern sehr beliebt sei Informatik, sagt Rektorin Keller.

Ausgeweitet wird auch die Wirtschafts-, Berufs- und Studienorientierung (WBS), wobei die Kooperative Berufsorientierung erstmals für die Löffinger Realschüler geöffnet wird. Im Juli hatte der Schulverbund einen Kooperationsvertrag mit der Agentur für Arbeit unterzeichnet, demnächst soll zusätzlich eine Zusammenarbeit mit dem Löffinger Unternehmen WST Präzisionstechnik unterschrieben werden. Damit setzt der Verbund den schulartübergreifenden gemeinsamen Bildungsplan für die Sekundarstufe eins an Haupt- beziehungsweise Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen um.

Bisher waren die Klassenlehrer der Fünft- und Sechstklässler in ihren Klassen beim „Sozialen Lernen“ zusätzlich gefordert. Dieser Unterricht wird nun auch auf die siebte Klasse erweitert. „Der Bedarf ist leider sehr groß und wir würden dieses Angebot auch noch in den höheren Klassen einbinden, doch leider reicht das Lehrerkontingent nicht“, sagt Konrektorin Streibel. Darüberhinaus ist die Schulsozialarbeiterin und Beratungslehrerin Stefanie Gutenkunst im Einsatz.

Obwohl die Lehrerversorgung nicht optimal ist, werden die Schüler verschiedene Arbeitsgemeinschaften besuchen können. Etwa die Band-, Gesangs- oder Umwelt-AG und auch den Tanzkurs wird es wieder geben. Der Schulverbund bietet zwei Möglichkeiten der nachmittäglichen Betreuung: Die Aufgaben und Lernförderung sowie die Hausaufgabenhilfe.

Erstere ist für Schüler der Klassen fünf bis zehn der Realschule und Klassen acht bis zehn der Werkrealschule konzipiert. Eine Lehrkraft sowie Lernbegleiter aus der zehnten Jahrgangsstufe stehen hierfür Montag bis Donnerstag von 13.30 Uhr bis 15 Uhr zur Unterstützung bereit.

Die Hausaufgabenhilfe, die als zusätzlicher Unterricht am Nachmittag angeboten wird, wendet sich an Schüler der Klassen fünf bis sieben. Von Montag bis Donnerstag werden sie dabei von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern betreut.

Zusätzlich bietet der Schulverbund betreute Pausen mit unterschiedlichen Aktivitäten an, ebenso betreutes Essen in der Mensa. Dort stehen von Montag bis Donnerstag immer zwei Menüs zur Auswahl.

Schüler und Lehrer

Am Schulverbund Löffingen werden ab kommender Woche 426 Schüler in 13 Realschul- und sechs Werkrealschulklassen unterrichtet. Eingeschult werden 58 Schüler in zwei Realschul- und einer Hauptschulklasse. Die Lehrerversorgung sei schlecht, eine Stelle noch immer ausgeschrieben, so Rektorin Keller. Mit ihr und Konrektorin Streibel sind 34 Lehrkräfte an den Schulen tätig, darunter sechs neue. (pb)