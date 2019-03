Bei zwölf Brandeinsätzen, 57 technischen Hilfeleistungenen, 16 Personenrettungen und einer Bergung musste die Feuerwehr sich stetig neuen Herausforderungen stellen. Deshalb, so Gesamtkommandant Bernd Schwörer und Abteilungskommandant Christian Heizmann, sind eine gute Ausbildung, stetige Fortbildungen und eine adäquate Ausrüstung Voraussetzungen, um im Notfall schnelle und konkrete Hilfe leisten zu können. Die Stadt stehe hinter der Feuerwehr und unterstütze sie, wie Bürgermeister Tobias Link erklärte. Die gelte sowohl für die Gesamtwehr als auch für die Abteilungswehren.

Die Mitglieder der Löffinger Abteilungswehr stellen sich stetig neuen Herausforderungen, die mit Ehrungen und Beförderungen durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Gotthard Benitz und Gesamtkommandant Bernd Schwörer ausgezeichnet wurden. Die höchste Beförderung ging an Markus Müller. Der neue Brandmeister ist nicht nur seit 2010 Jugendleiter, Maschinist und Zugführer, er hat sich zusammen mit Robin Selb auch der Ausbildung zum Gerätewart gestellt. Seit 25 Jahren gehört Jörg Ganter der Wehr an. Nach seiner Ausbildung zum Gruppenführer wurde er zum Löschmeister ernannt. Ebenfalls zu Löschmeistern wurden Maschinist Manuel Schreiber und Andreas Burger für ihre Ausbildung zum Gruppenführer ernannt. Die Beförderung zum Feuerwehrmann ging an Tobias Brunner, Marcel Pfeifer, Thomas Bertleff und Marc Suttel für die Truppmann-Ausbildung. Den Anforderungen des Atemschutzgerätewartlehrgang stellten sich Max Burger und Wolfgang Isele, dem Maschinisten-Lehrgang Tobias Nägele und Daniel Schwendemann, den Atemschutz-Lehrgang und Seminar für psychische und physische Belastungen besuchte Maximilian Isele und den Maschinisten-Lehrgang für Hubrettungsfahrzeuge Florian Isele und Alexander Willy.

Wichtig ist der Stützpunkt in Löffingen, das Feuerwehrgerätehaus und die neu umgebaute Floriansstube. Verantwortlich sind hier Daniel Schwendemann, Markus Müller (Gerätewart), Konrad Isele für den Atemschutz aller Abteilungswehren und Tobias Nägele, der Mann der Kleiderkammer und Hausmeister.