Der neue katholische Pfarrer Johannes Kienzler wird am Sonntag, 2. Februar, in einer feierlichen Vesper die Leitung der Katholischen Seelsorgeeinheit Löffingen übernehmen und gleichzeitig als Dekan des Dekanats Neustadt eingeführt.

Einzug ins Pfarrhaus: Noch sind die Umzugskisten proppenvoll und Pfarrer Johannes Kienzler und seine Haushälterin Martina Walz sind im Umzugsstress. „Wir freuen uns, ins neu renovierte Pfarrhaus einzuziehen“, informiert Pfarrer Johannes Kienzler, der sich über die Bücherkiste neigt, während Martina Walz die Küche einräumt. Der erste Eindruck vom Baarstädtchen sei sehr positiv und auch die ersten Begegnungen sehr herzlich gewesen.

Investitur und Einführung: Nach dem Erzbischof Stephan Burger Pfarrer Johannes Kienzler zum 1. Februar mit der Leitung der Seelsorgeeinheit Löffingen beauftragt und auch die Leitung des Dekanats Neustadt übergeben hat, wird nun Generalvikar Axel Mehlmann den 52-jährigen Priester bei der feierlichen Vesper in die neuen Ämter einführen. Zur Einführung werden die Kirchenchöre aus Löffingen, Bachheim und Unadingen den Gottesdienst begleiten, ebenso die Ministranten aus der gesamten Pfarrei. Erstmals werden der Empfang und die Begrüßungen im Anschluss nicht in der Kaplanei durchgeführt, sondern in der Kirche fortgeführt.

Neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, erklärt der sympathische Pfarrer bei einer Tasse Kaffee. Es sei wichtig, auch in einer Pfarrei nach längerer Zeit neue Wege zu gehen und dies sei nach 18 Jahren als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Freiburg-Ost an der Zeit. „Neue Herausforderungen anzunehmen, motiviert und spornt an“, so Johannes Kienzler. Dass der Wechsel auch mit der Kombination des Dekans verbunden war, reizte ihn natürlich schon. Auch hier bringt er genügend Erfahrung mit, war er doch seit November 2014 stellvertretender Dekan des Dekanats Freiburg. Nicht nur auf die Pfarrei in Löffingen und die Arbeit im Dekanat sei er gespannt, sondern auch auf das Brauchtum. „Ich habe schon gehört, dass man in Löffingen ordentlich feiert und die Fastnacht ganz groß ist“, so der neue Pfarrer, der als echtes „Freiburger Bobbele“, natürlich auch Fastnacht kennt.

Berufswunsch gut überlegt: Johannes Kienzler und seine Familie waren schon immer eng mit der Kirche verbunden, so war er Ministrant und auch Oberministrant und zwei Onkel sind Patres, doch mit dem Berufswunsch Priester zu werden, habe er sich schon längere Zeit und intensiv auseinander gesetzt. „Priester zu sein ist eine Existenzfrage, unabhängig davon, ob man eine Familien gründen kann", so Johannes Kienzler. Bestärkt in seinem Berufsziel wurde er zunächst bei der Bundeswehr in Pfullendorf, wo er seinen Grundwehrdienst leistete. Nach seinen Auslandssemestern in Irland verfestigte sich seine Berufung. Sein handwerkliches Geschick konnte Johannes Kienzler bei seinem Schwager in der Schreinerei einbringen. „Während der Semesterferien und auch nach der Bundeswehrzeit habe ich dort gearbeitet", blickt er zurück.

Johannes Kienzler und seine Familie waren schon immer eng mit der Kirche verbunden, so war er Ministrant und auch Oberministrant und zwei Onkel sind Patres, doch mit dem Berufswunsch Priester zu werden, habe er sich schon längere Zeit und intensiv auseinander gesetzt. „Priester zu sein ist eine Existenzfrage, unabhängig davon, ob man eine Familien gründen kann“, so Johannes Kienzler. Bestärkt in seinem Berufsziel wurde er zunächst bei der Bundeswehr in Pfullendorf, wo er seinen Grundwehrdienst leistete. Nach seinen Auslandssemestern in Irland verfestigte sich seine Berufung. Sein handwerkliches Geschick konnte Johannes Kienzler bei seinem Schwager in der Schreinerei einbringen. „Während der Semesterferien und auch nach der Bundeswehrzeit habe ich dort gearbeitet“, blickt er zurück. Echter SC-Freiburg Fan: Was viele in Löffingen freuen dürfte, mit dem neuen Pfarrer hat sich die SC-Freiburg Fangemeinschaft wieder vergrößert. Natürlich hofft er, auch weiterhin viele Spiele live sehen zu können. Doch er freut sich auch, die Natur zu entdecken und in der Wutachschlucht zu wandern.