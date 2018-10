von Thomas Schröter

Mit einem Bereich ihres Stadtgebietes ist die Stadt Löffingen im Jahr 2009 in das Stadtsanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg aufgenommen worden. Seither tragen die aus diesem Programm bezuschussten Sanierungs-, Modernisierungs- und Neugestaltungsmaßnahmen in dem mit "Löffingen-Ost" betitelten Gebiet zur städtebaulichen Aufwertung der Löffinger Innenstadt bei. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung ermächtigt, einen weiteren so genannten Aufstockungsantrag zu stellen, damit im Jahr 2019 weitere Zuschüsse fließen können. Zuvor gab Stadtkämmerer Artur Klausmann einen Überblick über die bisherige Entwicklung.

Förderkriterien: Im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms werden Kosten für die Umsetzung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen grundsätzlich mit 60 Prozent gefördert. Auch private Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet haben die Möglichkeit, ihre Gebäude zu sanieren. Zu diesen Kosten gibt die Stadt Löffingen einen Zuschuss von 30 Prozent, der sich auf maximal 25 000 Euro pro Vorhaben beläuft, also gedeckelt ist.

Im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms werden Kosten für die Umsetzung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen grundsätzlich mit 60 Prozent gefördert. Auch private Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet haben die Möglichkeit, ihre Gebäude zu sanieren. Zu diesen Kosten gibt die Stadt Löffingen einen Zuschuss von 30 Prozent, der sich auf maximal 25 000 Euro pro Vorhaben beläuft, also gedeckelt ist. Entwicklung: Seit dem Jahr 2009 hat die Stadt Löffingen jährlich Aufstockungsanträge beim Regierungspräsidium Freiburg gestellt. Der dabei bewilligte Förderrahmen beläuft sich aktuell auf rund 8,9 Millionen Euro, die auf dieser Basis bewilligten Finanzhilfen auf rund 5,34 Millionen Euro.

Seit dem Jahr 2009 hat die Stadt Löffingen jährlich Aufstockungsanträge beim Regierungspräsidium Freiburg gestellt. Der dabei bewilligte Förderrahmen beläuft sich aktuell auf rund 8,9 Millionen Euro, die auf dieser Basis bewilligten Finanzhilfen auf rund 5,34 Millionen Euro. Projekte: Umgesetzt und abgerechnet wurden im Zeitraum der Jahre von 2009 bis 2018 rund 20 Projekte mit einem Kostenvolumen von insgesamt rund 8,47 Millionen Euro, die mit Zuschüssen in Höhe von rund 5,08 Millionen Euro bedacht wurden. Unter den geförderten Maßnahmen findet sich beispielsweise die Sanierung des Löffinger Rathauses, die mit Kosten von rund 4,05 Millionen Euro und einem Zuschuss von rund 2,43 Millionen Euro das in finanzieller Hinsicht mit Abstand größte Vorhaben war, das mit Mitteln aus dem Stadtsanierungsprogramm Löffingen-Ost bedacht wurde. Weitere Projekte waren unter anderem die Gestaltung des Bereichs Schulweg/Festhallenplatz sowie der Parkanlage in der Bittengasse und des Außenbereichs des Kindergartens Maximus. Modernisierungsmaßnahmen von privater Seite wurden bei Gesamtkosten von 671 000 Euro mit rund 412 000 Euro bezuschusst.

Umgesetzt und abgerechnet wurden im Zeitraum der Jahre von 2009 bis 2018 rund 20 Projekte mit einem Kostenvolumen von insgesamt rund 8,47 Millionen Euro, die mit Zuschüssen in Höhe von rund 5,08 Millionen Euro bedacht wurden. Unter den geförderten Maßnahmen findet sich beispielsweise die Sanierung des Löffinger Rathauses, die mit Kosten von rund 4,05 Millionen Euro und einem Zuschuss von rund 2,43 Millionen Euro das in finanzieller Hinsicht mit Abstand größte Vorhaben war, das mit Mitteln aus dem Stadtsanierungsprogramm Löffingen-Ost bedacht wurde. Weitere Projekte waren unter anderem die Gestaltung des Bereichs Schulweg/Festhallenplatz sowie der Parkanlage in der Bittengasse und des Außenbereichs des Kindergartens Maximus. Modernisierungsmaßnahmen von privater Seite wurden bei Gesamtkosten von 671 000 Euro mit rund 412 000 Euro bezuschusst. Weiteres Verfahren: Der Bewilligungszeitraum für die Umsetzung von Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Löffingen-Ost" endet aufgrund der jetzt erfolgten Fristverlängerung formell am 31. Juli 2019. Diese Frist bedeutet nicht, das bereits begonnene Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt und abgerechnet sein müssen. Vielmehr besteht die Möglichkeit, die Maßnahmen noch bis Ende des Jahres 2019 zum Abschluss zu bringen. Die Stadt hat mit dem Regierungspräsidium vereinbart, im Jahr 2018 einen letzten Aufstockungsantrag für die noch umzusetzenden Projekte vorzulegen. Die Antragsfrist endet am 31. Oktober dieses Jahres.

Der Bewilligungszeitraum für die Umsetzung von Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Löffingen-Ost" endet aufgrund der jetzt erfolgten Fristverlängerung formell am 31. Juli 2019. Diese Frist bedeutet nicht, das bereits begonnene Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt und abgerechnet sein müssen. Vielmehr besteht die Möglichkeit, die Maßnahmen noch bis Ende des Jahres 2019 zum Abschluss zu bringen. Die Stadt hat mit dem Regierungspräsidium vereinbart, im Jahr 2018 einen letzten Aufstockungsantrag für die noch umzusetzenden Projekte vorzulegen. Die Antragsfrist endet am 31. Oktober dieses Jahres. Geplante Maßnahmen: Zu den Projekten, die im Jahr 2019 mit Mitteln aus dem Stadtsanierungsprogramm abgewickelt werden sollen, zählen die Gestaltung des Löffinger Rathausplatzes sowie der Abbruch vorhandener Gebäude auf dem ehemaligen Bauhofareal – darunter der Farrenstall und das Postgebäude – und das Bebauungsplanverfahren für dieses Gebiet. Außerdem stehen private Sanierungsmaßnahmen auf dem Programm. Die ermittelten Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf 156 000 Euro, die anteilige Förderung in Höhe von 60 Prozent demnach auf 93 000 Euro.

Sanierungsprogramm Angaben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zufolge, trägt die Städtebauförderung in Baden-Württemberg seit 1971 mit einem Fördervolumen von bisher rund 7,58 Milliarden Euro in über 3191 Sanierungs- und Entwicklungsgebieten zur Behebung städtebaulicher Missstände und damit zur Entwicklung von Städten und Gemeinden bei. Im Jahr 2018 wurden den baden-württembergischen Kommunen insgesamt rund 245 Millionen Euro Finanzhilfen im Bereich der städtebaulichen Erneuerung zur Verfügung gestellt. Grundlage für den Einsatz der Städtebaufördermittel sind das Baugesetzbuch und die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft über die Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. (tom)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein