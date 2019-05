Bachheim – Allen Grund zum Feiern hatte die Feuerwehrabteilung Bachheim am Wochenende. Zum einen kann die Wehr auf 110 Jahre zurückblicken, zum anderen durfte sie das neue Feuerwehrfahrzeug TSF-W in Empfang nehmen und nicht zuletzt mit der Löffinger Gesamtwehr und den Freunden aus Opfingen ihre Schlagkraft zeigen.

Jubiläum:

Vor 110 Jahren, im April 1909, wurde die Feuerwehr Bachheim gegründet. Zum Hauptmann wurde German Kramer ernannt, der Landtagsabgeordnete hatte 20 Jahre das Amt inne. Blickt man in die Bachheimer Geschichtsbücher, so ist bereits 1806 von Feuerwehrleuten, einem Feuerspritzenhaus und dem Erwerb von Löscheimern zu lesen. 1876 regte das Bezirksamt Donaueschingen die Gründung einer Feuerwehr an, doch die Gemeinde lehnte dies mangels Geld ab. Dafür kaufte man eine zweirädrige Spritze und baute eine Wasserleitung mit Hydranten. (pb)