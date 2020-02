von Thomas Schröter

Unter der Voraussetzung, dass ein Zuschuss aus den Landesfördermitteln für das Feuerwehrwesen fließt, hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung der Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Abteilung Unadingen der Freiwilligen Feuerwehr Löffingen zugestimmt. Die Kosten für das Tragkraftspritzenfahrzeug belaufen sich einschließlich der feuerwehrtechnischen Beladung und einer Feuerlöschkreiselpumpe auf rund 136 500 Euro. Den geltenden Förderrichtlinien zufolge ist mit einem Zuschuss in Höhe von 38 650 Euro zu rechnen.

Nachdem der Gemeinderat jetzt seinen Grundsatzbeschluss zu dieser Fahrzeugbeschaffung getroffen hat, will die Stadt den Zuschussantrag im Februar dieses Jahres beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald einreichen. Liegt im Sommer ein positiver Zuwendungsbescheid vor, wird das Ausschreibungsverfahren eingeleitet, so dass im Herbst die Auftragsvergabe erfolgen und das Fahrzeug im zweiten Halbjahr 2021 ausgeliefert werden kann. Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug für die Abteilung Unadingen ist das vorletzte Fahrzeug dieser Anschaffungsreihe, 2022 erhält dann die Abteilung Seppenhofen ihr neues Einsatzfahrzeug.

Grundlage für die Beschaffung des Neufahrzeuges ist der Feuerwehrbedarfsplan in seiner aktuelle, vom Gemeinderat 2016 beschlossenen Fassung. Er sieht in den Jahren ab 2016 den Kauf von sechs Tragkraftspritzenfahrzeugen vor, mit denen die in den Jahren 1986 bis 1989 beziehungsweise – im Ortsteil Reiselfingen – 2004 beschafften Fahrzeuge ersetzt werden sollen.

Wehr rückt während Gemeinderatssitzung aus

Der Gemeinderat traf seine Entscheidung über die Beschaffung eines Fahrzeugs dieses Mal in Abwesenheit von Feuerwehr-Gesamtkommandant Bernd Schwörer. Schwörer, der sonst immer anstehende Beschaffungen mit viel Sachkenntnis erläutert, musste zusammen mit einigen Feuerwehrkameraden die Sitzung des Gemeinderats vorzeitig verlassen, weil die Löffinger Wehr zu einem Einsatz gerufen worden war.