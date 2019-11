Noch muss die Seelsorge von rund 4800 Katholiken in der Pfarrgemeinde Löffingen Heilig Kreuz auf ihren neuen Pfarrer warten. Ab 1. Februar kommenden Jahres wird bekanntlich der 52-jährige Johannes Kienzler die Leitung der Pfarrei übernehmen. Die Personalentscheidung des erzbischöflichen Ordinariats in Freiburg beinhaltet auch, dass Pfarrer Johannes Kienzler auch als Dekan des Dekanats Neustadt am 1. Februar 2020 die Nachfolge von Eugen Dannenberger antreten wird. Pfarrer Johannes Kienzler wird als Dekan für die Seelsorge von rund 35 000 Katholiken in den Seelsorgeeinheiten verantwortlich sein, zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Zudem wird er in der Seelsorgeeinheit Löffingen die Aufgabe des Leitenden Pfarrers wahrnehmen.

Johannes Kienzler wurde am 4. November 1967 in Freiburg geboren. Am 19. Mai 1996 wurde er von Erzbischof Oskar Saier zum Priester geweiht. Seine Vikarsjahre leistete er in Ettenheim, im Dekanat Lahr und in Sigmaringen im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch ab. Seit September 2001 ist Johannes Kienzler Pfarrer der Seelsorgeeinheit Freiburg Ost im Dekanat Freiburg und seit 10. November 2014 stellvertretender Dekan des Dekanats Freiburg.

Im Dekanat Neustadt sind sechs Seelsorgeeinheiten integriert. Die Seelsorgeeinheiten beim Titisee mit Neustadt, Titisee, Waldau, Hinterzarten und Breitnau, die Seelsorgeeinheit Dreisamtal mit Kirchzarten, Buchenbach, Oberried, Oberried-Hofsgrund, Stegen und Stegen-Eschbbach, die Seelsorgeeinheit Friedenweiler mit den Kirchengemeinden Friedenweiler, Rötenbach, Eisenbach, Bubenbach und Schollach, die Seelsorgeeinheit St. Märgen und St. Peter, die Seelsorgeeinheit östlicher Hochschwarzwald mit Feldberg, Lenzkirch, Kappel, Saig und Schluchsee sowie die Pfarrei Löffingen Heilig Kreuz mit Löffingen, Bachheim, Göschweiler, Reiselfingen und Unadingen.

In Löfifngen kann der neue Pfarrer Johannes Kienzler auf das Seelsorgeteam Diakon Thilo Knöller, er leitet derzeit die Pfarrei, Vikar Jan Lipinski und Gemeindereferent Markus Schubert bauen. Die Pfarrei Heilig Kreuz ist eine sehr vielefältige und lebendige Pfarrei mit facettenreicher Kinder- und Jugendarbeit, vielen Angeboten für Erwachsene und Senioren, Familienseelsorge, Chöre und Musik, Besucherdienst und Ökumene.