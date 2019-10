„Nun sind wir endlich wieder komplett“, freute sich die Vorsitzende der Dittishauser Landfrauen Ilona Meister mit Blick auf die Vorstandswahlen. Die Mitglieder hatten bei der Versammlung in geheimer Wahl der 33-jährigen Erzieherin Nicole Kaltenbach ihre Stimme für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden gegeben. Ebenfalls geheim wurde die neue Kassiererin gewählt, die 47-jährige Bilanzbuchhalterin Bettina Grote. Neue Beisitzerin wurde die 57-jährige Einzelhandelskauffrau Rosi Fesenmeier.

Mit dem nun kompletten Vorstand bieten die Landfrauen Dittishausen ihren Mitgliedern wieder ein umfangreiches und abwechslungsreiches Jahresprogramm. Als Gastgeber für die Bezirkswanderung steht eine große Veranstaltung bevor, werden hier doch um die 100 bis 120 Landfrauen aus dem gesamten Bezirk erwartet. „Es wird eine logistische Höchstleistung für diesen Nachmittag“, so Isabella Olveira-Müller vom Bezirk. Vorsitzende Ilona Meister hat die ersten Weichen schon gestellt, die Wanderung geht zur Weiler Kapelle, dort wartet Ansgar Barth mit einer Führung und auch der Bus und das Haus des Gastes seien schon reserviert.

Der Rückblick von Schriftführerin Manuela Tröndle zeigte das vielfältige kulturelle, sportliche und auch gemeinschaftliche Engagement der Landfrauen in der Dorfgemeinschaft, aber auch im Bezirk. „Ihr seid eine feste Institution in Dittishausen, ehrenamtlich engagierte Mitglieder, welche unseren Ort bereichern“, sagte Petra Vetter im Namen des Ortschaftsrats. Auch die Vertreter der örtlichen Vereine untermauerten dies, ebenso wie Gabi Koberski vom Verkehrsverein, die als Neu-Dittishauserin gleich die Mitgliedschaft bei den Landfrauen unterschrieb. Dank des Engagements der Landfrauen konnte die scheidende Kassiererin Susanne Kuhn auch einen positiven Kassenbericht vorlegen. Ein Teil dieses Jahreserlös wird als Dank an die Mitglieder weitergegeben, wenn es im Januar nach Stuttgart zu „Holiday on Ice geht“.

Die Spielenachmittage, von Gabi Bächle geleitet, werde man heuer aussetzen, dafür bleibt Zumba und Nordic Walking im Angebot, jeden Dienstag bietet Gerlinde Linden die Gymnastik an. Ein fester Termin ist der Osterbasar, der nun zum sechsten Mal durchgeführt wird. Auch Vorträge über Arthrose oder Heilkraft aus dem Bienenstock begleiten die Landfrauen, wie die Bewirtungen am Seniorennachmittag oder Fastnacht, dazu kommen Wanderungen oder auch der Landfrauenhock. Der nächste Termin ist der 16. November beim Basteln mit Marianne Lade.