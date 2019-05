Eine Erfolgsgeschichte sind die Krimiwandertage, ein neues Konzept des Verkehrsvereins, das voll aufgegangen ist. „Tatort Dittishausen„ hieß es im Januar mit der Krimi-Autorin Anne Grießer, dem Veranstalter Verkehrsverein, mit den Landfrauen, dem Gasthaus Rössle und dem Sportverein. Im Oktober soll die Erfolgsgeschichte eine Fortsetzung finden, wie bei der Hauptversammlung des Verkehrsvereins Dittishausen bekannt wurde.

24 Detektive wagten sich bekanntlich, als Sherlock Holmes und Miss Marpel den Mord aufzuklären. Indizien lieferte die Krimiautorin bei den Erlebens-Lesungen und an verschiedenen Orten. Martin Leisner, der selbst mit dabei war, informierte: „Man ist nicht außen vor, sondern mitten drin in diesem Krimi“. So konnte er selbst kaum glauben, dass in der Weiler Kapelle, diesem sakralen Ort ein roter Slip gefunden wurde“. Dabei hätten sich die Veranstalter als sehr flexibel gezeigt. Da wurde in der Kälte nicht eine Wanderhütte ausgesucht, sondern man sei mit Fackeln in das warme Clubhaus gewandert, welches dort in Windeseile in einen echten Tatort verwandelt wurde. Anerkennende Worte von der Vorsitzenden des Verkehrsvereins, Gabriele Koberski, gingen an den Gastronom Lothar Rudigier, welcher seine Gaststube in eine gruselige geheimnisvolle Krimi-Lokation verwandelte.

Nun wird vom 25. bis zum 27. Oktober in Dittishausen erneut ermittelt. „Wir haben schon die ersten Anmeldungen“, freut sich die Vorsitzende Gabriele Koberski. Mit diesem Event soll laut Gabriele Koberski der Bekanntheitsgrad des Ferienorts Dittishausen weiter gesteigert werden. „Wir brauchen warme Betten“, sagte Gabriele Koberski, deshalb habe man diese Krimiwandertage auch ganz bewusst in die Nebensaison gelegt. Mit dabei ist natürlich wieder die Krimiautorin und Entertainerin Anne Grießer, welche die Dittishauser Historie mit ihrer Fantasie zu einer spannenden geheimnisvollen Geschichte verbindet. Zwei Tage lange geht es auf die Suche nach den Indizien an die verschiedenen Krimiorte in Dittishausen. Dazu gibt es eine Menge Spaß und viele kulinarische Leckerbissen und nicht zu vergessen mindestens eine Leiche.

Dass die Dittishauser dabei weltweit auf sich aufmerksam machen, zeige laut Gabriele Koberski das Internet. Insgesamt gab es 3600 Klicks auf der Webseite, davon 60 Prozent aus Europa, 20 Prozent aus USA und zehn Prozent aus Asien. Wer sich für die kommenden Krimiwanderungen interessiert, die Wanderungen sind für alle Gäste möglich, kann sich unter www.dittishausen-event.de informieren.