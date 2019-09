von Thomas Schröter

Der studierte Agraringenieur lebt mit seiner Fau und seinen beiden Kindern auf dem familieneigenen Haslachhof. Zur Landwirtschaft fand der 40-Jährige, obwohl familiär vorgeprägt, auf Umwegen, denn er hatte ursprünglich ganz andere Pläne.

„Ich bin sozusagen ein Spätberufener. Ich habe zunächst internationale Betriebswirtschaft studiert. Erst als mein Vater sich auf den Ruhestand zubewegte und die Frage im Raum stand, wer seine Nachfolge übernehmen wird und ob unser landwirtschaftlicher Betrieb in Familienhand bleiben und weitergeführt werden soll, habe ich mich wieder vertieft mit dem Thema Landwirtschaft befasst und dann bewusst auf Agrarwissenschaft umgesattelt“, so Wiggert, der sich seit seinem zwölften Lebensjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert.

Mit der Kommunalpolitik kam er schon in jungen Jahren in Kontakt. „Ich komme aus einem politischen Haushalt, das politische Geschehen in der Region Löffingen war in unserer Familie eigentlich immer ein wichtiges Thema.“ Ab Ende der 80er Jahre gehörte schon sein Vater Herbert dem Gemeinderat an. „Die Kommunalpolitik habe ich seit jeher mit großem Interesse verfolgt“, sagt er.

Nicht lamentieren, sondern machen

Mit dem Gedanken, für den Gemeinderat zu kandidieren, habe er schon länger gespielt und, als seine Kinder etwas größer waren, schließlich in die Tat umgesetzt. Die Arbeit im Gemeinderat biete die Möglichkeit zur aktiven Gestaltung wichtiger Aspekte im unmittelbaren Lebensumfeld der Löffinger, wobei Wiggerts Motto „nicht lamentieren, sondern machen“ lautet.

„Ich freue mich sehr über den Vertrauensvorschuss“, betont der Stadtrat. Jetzt gelte es, dem auch gerecht zu werden. Sein Leitmotiv für die Arbeit im Gemeinderat sei Nachhaltigkeit. „Wir tragen Verantwortung auch für kommende Generationen“, betont Wiggert, „darauf möchte ich ein besonderes Augenmerk richten.“