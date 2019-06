Noch ist es nicht sicher, doch wahrscheinlich ist der seit März vermisste junge Löffinger nun tot in der Wutachschlucht gefunden worden. Ein Wanderer wurde auf den Verwesungsgeruch im Bereich Boll aufmerksam. Daraufhin wurde die schwer zugängliche Gegend mit Spürhunden abgesucht und die Leiche gefunden. „Wahrscheinlich handelt es sich um den vermissten Löffinger, ein Fremdverschulden konnte bisher nicht festgestellt worden“, informierte Bürgermeister Tobias Link in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend.

Wie Laura Riske, Sprecherin des Polizeipräsidiums Freiburg, am Freitag auf Anfrage erklärte, steht das Ergebnis der Rechtsmedizinischen Untersuchung noch aus.

Am 11. März hatten bekanntlich die Angehörigen den 26-jährigen Mann als vermisst gemeldet. In einer Großaktion suchten die Feuerwehrkameraden, die DRK-Kollegen, die Bergwacht, die BRH-Rettungshundestaffel Löffingen und die DRK-Rettungshundestaffel Donaueschingen nach dem Vermissten, doch ohne Erfolg. Das Auto des Mannes hatte die Besatzung eines Polizeihubschraubers am 13. März auf einem Waldweg zur Wutachschlucht in der Nähe der Schattenmühle entdeckt.