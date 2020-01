Traditionell lädt der Musikverein Unadingen zum Dreikönigskonzert am Montag, 6. Januar, in die Unadinger Bürgerhalle um 14 Uhr ein. Dirigent Tobias Kraut hat sich für ein abwechslungsreiches Programm mit anspruchsvollem Niveau entschieden, welches unter dem Motto „Unadinger Allerlei“ steht. Um für das Jahreskonzert fit zu sein, haben sich die 42 Musiker einer intensiven Probenarbeit und einem Probenwochenende gestellt.

Schon zu Beginn des Dreikönigskonzerts stehen zwei großartige Werke auf dem Programm. Mit dem Konzertmarsch „Kometenflug“ von Alexander Pfluger und dem Konzertwerk „The New Village“ von Kees Vlak wird man sich in der Oberstufe präsentieren. Gerade letzeres Stück ist eine klingende Dorfgeschichte mit Vergangenheit, mit Naturgewalten, aber auch stimmungsvollen Festen und Jahrmärkten. Vor den Ehrungen steht die Ehrungspolka „Ehrenwert“ von Martin Scharnagel an. Die konzertante Polka verbindet traditionelle Blasmusik mit Sinfonik und Pop. Spannend geht es mit „The Lion King“, einem Medley der Filmmusik von „Der König der Löwen“, in die Pause.

Im zweiten Part hat sich der Dirigent einiges einfallen lassen. Etwa „80er Kult(tour)“, ein meisterliches Medley mit den großen Hits der 80er, wie „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang, „Ohne dich“, von der Münchner Freiheit, „1000 und eine Nacht“ von Klaus Lage, „Sternenhimmel“ von Hubert Kah oder „Rock me amadeus“ von Falco. Hier werden nicht nur die Musiker mit einigen Soloparts imponieren, sondern auch mit Gesangseinlagen punkten. Ausdrucksvoll ist die Hommage an die Rockröhre Tina Turner. Rund sieben Minuten geht es mit „Simply the Best“ durch die Hits der Grande Dame des Rock. Fesselnd vom ersten Ton an ist das Lied „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“. Kraftvoll wird hier der Mut und die zurückkehrende Lebensfreude – von Kurt Gäbele arrangiert – vertont. Mit „Von Freund zu Freund“ hat Dirigent Tobias Kraut sich gleich zwei Mal für Martin Scharnagl entschieden.

Am Ende des Konzerts hat der Dirigent nochmals ein großes Werk gesetzt, die zeitlose Filmmusik „Moment for Morricone“, ein anspruchsvolles Werk des Western-Genres. In gleich drei unterschiedlichen Themen wird der „wilde Westen“ durchstreift.

Eröffnet wird das Neujahrskonzert durch das Jugendblasorchester mit Leuchtfeuer von Kurt Gäbele und „My secret lovesong“ von Kees Vlak.

Während der Pause können Lose gekauft werden. Das Konzert beginnt um 14 Uhr in der Bürgerhalle.