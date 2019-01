von Helmut Rosenstiel

Die Unadinger Stiefelzunft kann weiterhin auf die bewährte Führung setzen. Mit einem überwältigen, einstimmigen Votum ausgestattet, hat Vorsitzender und zugleich Narrenvater Harald Schu für weitere zwei Jahre die Geschicke der Unadinger Fastnacht inne. Auch sein Stellvertreter Volker Oschwald erhielt bei der Hauptversammlung das weitere Vertrauen, die Finanzen bleiben in bewährten Händen von Hubert Ketterer. Nach dem ersten Höhepunkt mit Nachtumzug und Hexenball der Wolfgalgenhexen prägte der Ausblick auf die kommenden Wochen den weiteren Verlauf der Jahresversammlung, die mit 120 Anwesenden wieder einen guten Besuch verzeichnete.

Zum Aushängeschild soll wieder der große Umzug werden, der am Fastnachtsdienstag, 5. März, 14 Uhr, dieses Jahr unter dem Motto "Aus der Welt der Musicals" ein buntes Spektakel präsentiert. Einer netten Tradition folgend, werden die Elferratsmitglieder dem Motto entsprechend eine Wagen- oder Fußgruppe in bunter Aufmachung beisteuern. Auch Musikgruppen werden den närrischen Lindwurm stärken, der alljährlich eine ansprechende Kulisse von Schaulustigen in den Löffinger Ortsteil lockt. Abends werden buntes Treiben und der Ausklang mit Versteigerung des Narrenbaumes den Dienstag beschließen.

Fasnetbeginn ist am Schmotzigen Donnerstag mit der Kinder- und Schülerbefreiung sowie Entmachtung des Ortsvorstehers. Nachmittags folgt der Narrenumzug mit Narrenbaumsetzen durch Zimmermannsgilde und Elferrat. Abends treffen sich die Hemdglonker zum Umzug mit anschließendem Ball. Am Fastnachtsonntag steigt der Bunte Abend der Vereine. Der Montag beginnt mit Hexenumzug, nachmittags Kinderumzug und abends Hexen- und Kostümball. Einen zufriedenstellenden Kassenbericht konnte eingangs Hubert Ketterer vorlegen.

Die Stiefelzunft zählt derzeit 405 Mitglieder, davon 16 Ehrenmitglieder. Bereichert wurde die Versammlung durch eine Bilderschau von der Fastnacht 2018, wo so mancher Schnappschuss für Erheiterung sorgte.