Nadine Fuß aus Reiselfingen bereichert die Löffinger Kulturlandschaft, zum einen durch ihre Tanzschule „School of Streetdance“, zum zweiten durch die Musicals. Im Jahr 2016 hatte sie mit „Footloose“ Premiere, nun wird sich am heutigen Samstag, 28. Juli, der Vorhang in der Dietfurth-Halle zu „Together we are unbeatable“ heben.

Thematik: Mit „Footloose“ setzte Nadine Fuß auf den bekannten amerikanischen Tanzfilm aus dem Jahr 1984, aufgepeppt mit einer modernen Jugendgeschichte. Dieses Mal hat die Tänzerin auch den Text selbst geschrieben. „Dabei geht es um eine jahrelange Freundschaft zweier Mädchen, die zusammen in einer Tanzgruppe tanzen und immer erfolgreich sind. Bis einige Meinungsverschiedenheiten die Freundschaft auf die Probe stellt“, sagt Fuß. „Vieles habe ich in meiner Tanzschule selbst erlebt, anderes entspringt meiner Fantasie“, erklärt sie.

Choreografie: Auf der Bühne werden 60 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 24 Jahren die Thematik gesanglich und tänzerisch darstellen. Gespannt darf man darauf sein, ob die Gesangstalente vom ersten Musical wieder auftreten werden, oder ob Nadine Fuß neue Talente entdeckt hat, um sie auf der Reiselfinger Bühne zu präsentieren. „Together we are unbeatable" (Zusammen sind wir stark), so hat sie diese faszinierende Tanzshow genannt. Die Stärke und Verbundenheit zwischen Tanzlehrer und den Tanzschülern ist unverkennbar. Auf Hip-Hop mit Freestyles kann sich der Besucher freuen, ob es auch wieder Country-Dance oder ein anderes Genre geben wird – darauf darf man gespannt sein.

Vorbereitung: Eigentlich, so erzählt die dreifache Mutter, wollte sie sich einem solchen Mammutprojekt nicht mehr stellen. Doch sie ließ sich von Freunden davon überzeugen, ihr vielfaches Talent – sie ist Texterin, Choreografin, Tänzerin, Regisseurin – nochmals einzusetzen. Hintergrund ist der zehnte Geburtstag der School of Streetdance. Ein Jahr Vorbereitungszeit liegen hinter Nadine Fuß und ihrer 60-köpfigen Crew.

School of Streetdance: Vor zehn Jahren eröffnete Nadine Fuß ihre School of Streetdance. Bereits mit vier Jahren fing sie an zu tanzen. Vom Ballett kam sie zum Jazz-Tanz, um sich dann für Hip Hop zu entscheiden. „Tanzen ist mein Leben", sagt Nadine Fuß und diese Liebe und Leidenschaft gibt sie in ihrer Tanzschule weiter.

Kartenverkauf Gestern Abend wurde in der Dietfurth-Halle in Reiselfingen Premiere gefeiert. Am heutigen Samstag können die Besucher das neue Musical von Nadine Fuß "Together we are unbeatable“ nochmals bewundern. Wer bisher noch keine Karte hat, kann diese bei Schreibwaren Hauser erwerben oder an der Abendkasse. Einlass ist heute Abend um 18 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. (pb)

