von Gerold und Silvia Bächle

Oft haben die Moderatoren bei Veranstaltungen wie der Löffinger Turngala die Aufgabe, die kleinen Pausen zwischen den einzelnen Auftritten zu überbrücken. Doch nicht so die vier Florian Herberger, Ilies Sidi-Yakoub sowie Lisa und Sarah Huh. Sie präsentierten ihre eigene Show – passend zum Thema – die sie spannend in diese Lücken packten. So gingen Show und Comedy Hand in Hand und führten zu einem echten Erlebnis. Sarah Huh als gestrenge Zirkusdirektorin suchte nach Top-Artisten um sie in ihrer Show auftreten zu lassen.

Show und Comedy

Man kann es erahnen, dass Lisa Huh, Illies Sidi-Yakoub und Florian Herberger natürlich hier mit dabei sein wollten und dafür alle Register zogen. Dabei „schreckten“ sie nicht davor zurück, für das Casting TV-Promis wie Bruce Darnell vom Supertalent-Casting, Clown Peppo oder Captain Jack Sparrow aus Fluch der Karibik auf die Löffinger Showbühne einzuladen. Waren es die Verwandlungskünste oder das Gesangstalent was letztlich zum Erfolg für das Moderatorenteam und für viel Vergnügen der Gäste sorgten.

Löffingen Die Löffinger Turngala begeistert Das könnte Sie auch interessieren

Die Stars hinter der Bühne waren sicherlich die Trainer und Übungsleiter, welche mit ihren Gruppen zum Erfolg der Turngala beigetragen haben. Von Nadine Fuß über Oliver Gänsler, Kim Kuttruff, Tamina Siebler, Vanessa Wolf, Sebastian Benz, Fabienne Hofmann, Linda Tröndle, Jenny Isele, Markus Zepf, Klaus Ruf, Tina Wiek, Nicole Götz bis Ines Brunn. Nicht zu vergessen auch die Leute an der Technik und die vielen Helfer vor und hinter der Bühne. Der tolle Erfolg der Turngala hat viele Väter, hierzu zählt auch die Turner-Küche die teilweise ausverkauft war.

Löffingen Wie das neue Ehrenmitglied des Löffinger Turnerbunds heißt Das könnte Sie auch interessieren

Den Zeitgeist erkannt hat der Turnerbund Löffingen, der sich –trotz manch anfänglicher Kritik entschloss – anstellte des Bunten Abends die Besucher mit einer Turngala zu überraschen. Waren die traditionsreichen Bunten Abende in den letzten Jahren nie mehr ganz voll zu kriegen, so heißt es bei den Turngalas immer ausverkauft. „Bei diesem Format können sich die Sportler richtig präsentieren“, freut sich Vorsitzender Gustl Frey. Das die Turngala in der Zwischenzeit zu den Kulturereignissen zählt zeigten die vielen Gäste von auswärts, so kamen Vertreter des Badischen Turngaus, sowie von den Turnvereinen Lenzkirch, Hüfingen, Wolterdingen und Rötenbach.