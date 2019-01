Noch bevor der Schnee sich wieder verabschiedete, konnte der Skiclub Löffingen am Skihang in Dittishausen die Bambini-Skikurse und am Thurner die Kinder- und Jugend-Skikurse durchführen. Zwar verkürzt, da in den Weihnachtsferien kein Schnee lag, doch dafür war die Freude bei den Kleinen umso größer. Vorsitzender Uwe Streit war mit 36 Kindern und Jugendlichen zum Thurner gefahren, Skischulleiter Sven Egle kümmerte sich mit seinem Skischulteam um die 28 Bambinis.

Bei gutem Schnee und zwei Grad Außentemperatur waren die Kleinen mit Feuereifer dabei. Zuerst ging es im Drippelschritt Stück für Stück den Hang hinauf, um dann die ersten Pflug-Schwünge zu wagen. Was bei Erwachsenen oft mit etwas Angst verbunden ist, meistern die Bambinis schon ganz gut, wobei sie überwiegend mutig den Berg hoch stapften.

Großen Spaß machte den kleinen Skifahrern das Liften, was allerdings für manche auch eine ganz neue Erfahrung war. Zahlreiche Eltern und Großeltern fieberten am Hangende mit und sprachen Mut zu oder feuerten ihre Sprösslinge an.

Als nächster großer Termin steht in den Osterferien die Skiwoche an. Dieses Jahr kann der Skiclub nicht St. Francois wie gewohnt anfahren, doch die Verantwortlichen suchen noch nach einer neuen Lösung.

Auch die Kooperation mit dem Schulverbund und den Grundschulen Löffingen, Göschweiler, Bachheim, Unadingen und Rötenbach wird mit Skisport-Events gespickt. Skifahren und Snowboarden sind im Februar geplant. Im März soll ein Snowboardkurs für Fortgeschrittene stattfinden. Bevor die Skisaison zu Ende geht, hat der Skiclub Löffingen noch eine Skiferienwoche im Luxushotel geplant.

Nach der Schneezeit geht es im April auf das Bike. Von April bis Oktober geht es jeden Sonntag ab 10 Uhr bei Almis Fahrradlädele auf Tour. Von gemütlichen Ausfahrten bis zu anspruchsvollen Mountainbike-Touren wird das Angebot reichen. Auch verschiedene Fahrtechniken und Trainingsangebote stehen auf dem Programm des Skiclubs.