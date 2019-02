Pünktlich um 20.11 Uhr landet das Spaceshuttel des FC Reiselfingen in der Reiselfinger Dietfurthalle, um das närrische Volk – natürlich im entsprechenden Outfit – mit in die FCR-Zukunft zu nehmen. Auch die HGalle hatte diesen unverkennbaren Space-Touch, ebenso das imposante Bühnenbild. Mit moderen Tanzryhtmen, amüsanten Begebenheiten, erfrischenden Sketchen, und sicherlich auch mit der einen oder anderen Neuigkeit, gab es für die Besucher viel zu lachen.

Löffingen Die Löffinger Laternenpost ist mehr als nur eine Narrenzeitung: Redaktion stellt neue Auflage vor Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Raumschiff "Guckä Mo Mol" kamen Kommandant (Tobias Lauble) und Major Tom (Tobias Guth) aus dem Weltall angereist. Mit 130 Stundenkilometern flogen sie über Freiburg und dann direkt nach "Risolfingen". Erstaunlich, was die beiden FCR-Astronauten aus dem Weltall alles so beobachteten, hatten sie doch ihre Teleskope direkt auf Reiselfingen und seine Bewohner gerichtet.

Echte Körperbeherrschung und ein ordentliches Stück Körperfitness erforderte der tänzerische Auftritt der sieben Fußballer in ihren Ganzkörperanzügen. Dazu fetzige Hits, da war es kein Wunder, dass das Publikum nach einer Zugabe verlangte. Nicht zu verstecken brauchten sich die Space-Damen (die Damenmannschaft). Optisch und tänzerisch waren sie eine Augenweide, und das Publikum honorierte dies mit entsprechendem Beifall.

Space-Damen eine Augenweide

"Hey ab in den Süden – in Riselfingen ist es einfach arschkalt" hieß das Motto der "Krämer Zwillinge". Lisa Engesser und Fabienne Riedlinger eroberten mit ihrem Gesangstalent die FCR-Zukunft. Ob in der Zukunft auch Geburtstag gefeiert wird? Da gibt es dann auch so viel Vorbereitungsarbeit, nur damit die Gäste feiern können – da hat Zensi (Angelika Engesser) schon ihre eigene Meinung.

Schulunterricht revolutioniert

Den Schulunterricht in Sachen Gemeinschaftskunde revolutionierten Christian Lumpe und Benny Straub bei der Vater-Sohn-Erklärung. Ob diese Erkenntnis mit ins Weltall mitgenommen wird, wenn jeden Freitag Tom Duttlinger, Frederik Ruf, Leon Blümel, Sarah Klapan, Florian Hummel und Lina Götz mit den Space-Taxis ihrem Reiselfingen entfliehen? Auf jeden Fall lieben die Reiselfinger hier auf Erden und wohl auch in der Zukunft den Tanz, und die Tanzmädels werden auch in Zukunft mit von der Partie sein.

Reiselfingen Viel Interessantes zu Reiselfingen Das könnte Sie auch interessieren

Auf jeden Fall hat in Reiselfingen die Zukunft schon begonnen, denn es waren vor allem die Jugendlichen und Aktiven, welche die Space-Bühne eroberten. Die Altherren waren heuer nicht dabei sie genossen dafür die Space-Party in vollen Zügen.

.