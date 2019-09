In Bachheim und in der Region ist Christoph Vögelin mit seinem knallroten Einachser Agria bekannt. Mit dem Kleintraktor, der mit einem Hatz Motor ausgestattet ist, transportier der 50-jähriger Schweizer und Wahl-Bachheimer alles, was er in seinem urgemütlichen Dorfkiosk benötigt. Immer dabei ist Hund Ari, der auf den roten Einachser ein wachsames Auge hat.

Im vergangenen Jahr lud Christoph Vögelin alle Besitzer und Fans dieser Kleintraktoren zum ersten Einachsertreffen an den Dorfkiosk ein. Die Resonanz war riesig und eine große Fangemeinde kam mit Fahr, Agria, Holder oder Irus nach Bachheim getuckert, andere, um diese herrlichen Kleintraktoren zu bewundern. „Ich bin so oft angesprochen worden, wenn das nächst Treffen stattfindet“, informiert Christoph Vögelin, sodass er ein zweites Einachsertreffen nun am Sonntag, 6. Oktober, wagt.

In der Schweiz und im Weinbau seien diese Einachser noch stark im Einsatz. Da beides nicht weit weg ist, hofft der Organisator, vom Bodensee, dem Kaiserstuhl und von den Eidgenossen Besucher mit dem Einsachser zu bekommen. Sicherlich werden die Lokalmatadore auch Bachheim, Rötenbach, Bräunlingen, Döggingen und Löffingen wieder mit dabei sein und knatternd ihre Runden drehen. „Es wäre schön, wenn die Brennhisli-Musikanten wieder zum Konzert vorbei kommen“, so Vögelin. Im vergangenen Jahr kamen sie mit gleich zwei Einachsern nach Bachheim. Auf dem gezogenen Wagen und natürlich vor dem Dorfkiosk gaben sie ein spontanes Konzert.

Nicht nur der Organisator hofft auf die Bachheimer „Fahrstubbe“ Schreiber. Mit viel Herzblut hat Sebastian Schreiber mit Vater Helmut und Freunden einen aus dem Jahr 1952 stammende Einachser zu einem schmucken Minitraktor restauriert.

Viele Einachser sind Liebhaberstücke und mit Anhänger werden sie gerne für Ausfahrten genutzt.

Doch nach wie vor sind die Einachser als Arbeitsgeräte mit verschiedenen Aufsätzen zu finden, vom Pflug für die Kartoffelernte bis zum Schneeschieber.