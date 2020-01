Die große Fangemeinde der Dorfrocker versammelte sich in Löffingen um dort auf der Tournee-Tour „Vom Land – fürs Land“ grandiose Stunden zu erleben. Schon nach wenigen Minuten war die Stimmung auf dem Siedepunkt. Mit Polonaisen ging es mit „Ballermann-Feeling“ durch den Saal, Handys wurden gezückt als die Dorfrocker ihre Balladen anstimmten. Ein besonderer Moment war, als die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann die Kinder im Saal auf die Bühne holten um mit ihnen zu singen. Ein Erlebnis für die kleinen Fans, welches sie wohl nicht so schnell vergessen werden. Die Dorfrocker, sind Musiker zum Anfassen, die ohne Wenn und Aber für Selfies bereit stehen, oder übertriebene Backstage-Wünsche auf Du und Du mit dem Publikum waren. Bereits zum dritten Mal sorgten sie in Löffingen mit ihrem grandiosen Auftritt für ein begeisterst Publikum, welches aus ganz Südbaden und dem benachbarten Ausland kam.

