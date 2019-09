von Thomas Schröter

Das Löffinger Gewerbegebiet an der Bundesstraße B 31 wird von einer Hochspannungs-Stromleitung der Netzbetreiberfirma ED Netze überspannt. Diese 110 kV-Doppelfreileitung hält bislang den geforderten Bodenabstand von sieben Metern ein, was eine direkte Unterbauung der Stromleitung praktisch unmöglich macht. Die Folge: Mehrere Flurstücke des Gewerbegebiets an der B 31 können nur in begrenztem Umfang bebaut werden.

Dieses Hindernis auf dem Weg zum weiteren Ausbau des Gewerbegebiets wird in absehbarer Zeit beseitigt: Der Gemeinderat stimmte bei seiner jüngsten Sitzung einer Erhöhung von zwei Strommasten im Bereich des Gewerbegebiets zu, die dafür sorgt, dass die Freileitung künftig bis zu einer Höhe von zwölf Metern direkt unterbaut werden kann. Die anteiligen Nettokosten für die Stadt belaufen sich auf 275 500 Euro. Den Planungen von ED Netze zufolge sollen die Arbeiten zur Masterhöhung zeitlich parallel zum Bau des neuen Umspannwerkes, das bis Ende des Jahres 2021 in Betrieb gehen muss, erfolgen und spätestens Mitte nächsten Jahres starten.

Bevor der Gemeinderat seine Entscheidung traf, skizzierte Markus Linder, Leiter Hochspannungstechnik bei ED Netze, das Vorhaben. Die Hochspannungsleitung, die sich zwischen den Umspannwerken Zollhaus und Neustadt erstreckt und das Löffinger Gewerbegebiet an der B 31 überspanne, erfülle wichtige Versorgungsaufgaben im Verteilnetz der ED Netze. Sie sei nach dem Stand der Technik, unter Berücksichtigung der erforderlichen Boden- und Sicherheitsabstände errichtet worden. Eine Umverlegung der Leitung sei seitens ED Netze zwar aus technischen und finanziellen Gründen nicht geplant, man sei aber mit Blick auf eine Leitungserhöhung, die eine für gewerblich-industrielle Gebäude praktikable direkte Unterbauung ermögliche, mit der Stadt Löffingen und der im Gewerbegebiet angesiedelten Firma WST Präzisionstechnik in konkreten Gesprächen gewesen.

Die jetzt vorgeschlagene Lösung halte trotz deutlicher Preissteigerungen in den letzten Jahren die ursprüngliche Höhe des Kalkulationsansatzes aus dem Jahr 2013 ein. Möglich werde dies durch eine optimierte Auslegung der Masterhöhung und die parallele Projektabwicklung mit dem Bau des Umspannwerkes in Löffingen. „Eine Erhöhung der Masten, die eine Unterbauung der Stromleitung bis zu einer Höhe von zehn Metern anstatt der jetzt vorgesehenen zwölf Meter erlaubt hätte, wäre nur rund 13 000 Euro günstiger gekommen“, meinte Markus Linder auf Nachfrage.

Der Gemeinderat begrüßte das Vorhaben. Mit der Leitungserhöhung würden auch Bereiche des Gewerbegebiets nutzbar, die bislang außen vor bleiben mussten, argumentierten unter anderem die Fraktionssprecher Manfred Furtwängler (CDU), Andrea Burger (FDP) und Georg Mayer (SPD).