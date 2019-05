Es ist die Urkunde von 819, die als Geburtsstunde von Löffingen und Rötenbach gilt. Ein ganzes Jahr lang feiert das Baarstädtchen und Rötenbach dieses Ereignis, auch mit zahlreichen Vorträgen und Blick in die interessante Geschichte. Erneut machte sich Geschichtsdidaktiker Matthias Wider auf die Suche, um den Besuchern eine quellenkritische Auseinandersetzung mit der Urkunde des Hiltigers vom 16. Januar 819 anzubieten. Der zentrale Satz: „In villa, que dicitur Leffinga“.

Matthias Wider kennt sich in der Geschichte aus. Das Dokument aus dem Jahr 819 nimmt er genau unter die Lupe. Bild: Silvia Bächle

Im Stiftsarchiv in St. Gallen liegt das auf den ersten Blick eher unscheinbare Stück Pergament, nicht größer als 14 Zentimeter breit und 22 Zentimeter hoch, welches für Löffingen und Rötenbach nach 1200 Jahren eine so wichtige Rolle spielt. Matthias Wider, der Experte, befasste sich näher mit diesem Pergament mit 368 Wörtern, in dem man zweimal das Wort „Leffinga“ findet.

Das Pergament aus Tierhaut wurde sehr aufwendig hergestellt und war auch sehr kostspielig. So wundert es nicht, dass das Pergament oft abgewaschen und wieder neu beschrieben wurde. Sehr auffällig ist die Blindlinierung. Man kann davon ausgehen, dass dieses Pergament ursprünglich für eine andere Verwendung hergestellt wurde.

Wahrscheinlich, so vermutet Matthias Wider, stammte das Blatt aus einem Kloster und wurde für einen sogenannten Kodes (eine Art Buch aus vielen zusammen gebundenen Pergamentblättern) vorbereitet. Geschrieben wurde mit Naturtinte – die erstaunlicherweise noch heute gut lesbar ist. Die Naturtinte war entweder Eisengallus-Tinte oder Dornen-Tinte.

Letztere war eine Mischung aus dem Sud der Dornen von Schlehenzweigen, später mit Rinde versetzt, dazu kamen Baumharz als Bindemittel und Rotwein. Dies wurde an der Sonne getrocknet und das daraus entstehende konzentrierte Pulver mit warmem Wein wieder gelöst. Bei Eisengallus-Tinte wurden noch Galläpfel, Eisensulfat, Harz und manchmal auch Asche verwendet.

Ein wichtiger Bestandteil der Urkunde ist das Chrismo, ein grafisches Symbol, das für die Anrufung Gottes steht. Das zeigt, so Matthias Wider, dass kein Rechtsgeschäft ohne die Anbindung an Gott möglich war. Die damalige Gesellschaft kannte keinen Unterschied zwischen Staat und Religion, sie war in allen Lebensbereichen auf Gott hin orientiert.