Der Termin – Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt an der Weiler Kapelle – scheint bei vielen Bürgern aus der gesamten Region fest im Kalender zu stehen. So war in diesem Jahr kein einziger Platz mehr frei, viele Gläubige mussten sogar stehen, um den Gottesdienst mit Dekan Eugen Dannenberger zu verfolgen.

Keinen freien Platz gab es mehr bei der Kräuterweihe an der Weiler Kapelle, zahlreiche Besucher mussten stehen. | Bild: Gerold Bächle

Kurzweilig wurde dieser musikalisch am Akkordeon durch Roland Stefan, die Dittishauser Ministranten, Lektorin Edeltraud Koch und das Team um Annette Hilpert zelebriert. Helene Stefan hatte 45 Kräuterbüschel gebunden, die wie „warme Semmeln“ weggingen. Hugo Wenziger übernahm den Parkplatzdienst, was auf der begrenzten Fläche nicht einfach war.

Nach dem Gottesdienst saßen die Besucher noch gemütlich beisammen, auch hier sorgten Annette Hilpert, Martin Kramer, Ansgar und Carolin Barth, Matthias und Birgit Gänsler, Helene und Roland Stefan sowie Hugo Wenzinger für das Wohl der Gäste.

Hochprozentiges zum Abschied

Beim Besucherrekord mit Gästen vom Hochschwarzwald bis zur Baar verabschiedete Annette Hilpert auch Stadtpfarrer Eugen Dannenberger. Für ihn gab es Leckereien aus dem Laden der Weiler Kapelle, ein Buch von Peter Spiegel und eine Flasche Hochprozentigen von Ansgar Barth.