Die Löffinger Zunftstube ist seit 1993 nicht nur das Domizil des Vereins der Löffinger Laternenbrüder, gerne wird sie auch als Treffpunkt gebucht. Jüngst war es der Narrennachwuchs der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Landschaft Baar, der sich hier zum Austausch traf.

Gäste erwartet Stadtführung und Bierseminar

Seit 2016 findet der regelmäßige Narrenjugendhock statt. Dieses Mal war Löffingen als Gastgeber an der Reihe. Beim 4. Jungnarrenhock trafen sich 51 Fasnachter aus Schwenningen, Bräunlingen, Hüfingen, Geisingen, Möhringen, Bad Dürrheim, Donauschingen und natürlich Löffingen zum Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch. Unter der Führung von Marina Schreiber und Louisa Osek, Narrenvater Sven Seidel sowie Larissa Vögt, Florian Kirner, Felix Butsch, Nico Hahn, Melina Gromann, Birte Meder und Zunftstubenwirt Thomas Sawetzki wurde der Jungnarrenhock ein echter Erfolg. Neben dem so wichtigen Erfahrungsaustausch hatte das Löffinger Team für die Gäste eine Stadtführung durch Hermann Nägele und ein Bierseminar mit Albert Vögt organisiert.

Zum Abschluss ertönt Live-Musik

Der Abschluss des Jugendnarrentreffs wurde in Reiselfingen in der Scheune von Berthold Kaltenbrunn gefeiert. Nach den kulinarischen Genüssen von Sebastian und Felix Butsch sorgten Andre Werner von den Laternenbrüder, Karsten Keßler und Holger Rheiner von den Hansele für Live-Unterhaltungsmusik. In lockerer Runde wurde die fünfts Jahreszeit nochmals ausgiebig diskutiert, sodass man auf die kommende närrische Zeit gerüstet ist.

Auf Löffingen folgt Möhringen

Nachwuchssorgen gibt es in Löffingen nicht. Ganz im Gegenteil. Schon im Kindergarten wird der Fasnetvirus den Kleinen vermittelt. Der Löffinger Narrensamen kommt immer wieder in die Zunftstube, um von Hermann, dem Ehrennarrenvater, sich die Fasnet im Allgemeinen und die Löffinger Fasnet im Besonderen erklären zu lassen. Der fünfte Jungnarrenhock findet im kommenden Jahr in Möhringen statt. Auch beim großen Narrentreffen vom 17. bis 19. Januar in Bad Cannstatt wird man die Narrenjugend aus den VSAN-Zünften antreffen.