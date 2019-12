Schon vor 20 Jahren war es Irmela Herrenbrück, welche mit dem fair gehandelten Kaffee der evangelischen Kirchen die Basis für den Verein Weltladen und das Geschäft legte. Letztendlich war es die Regenwaldausstellung im Jahr 2003, welche Irmela Herrenbrück dazu veranlasste, kräftig für einen Weltladenverein zu werben. Unterstützung bekam sie vom damaligen Bürgermeister Frank Schmitt und so konnte der Verein im Februar 2004 gegründet werden. Im Jahr 2005 wurde dann auch das Geschäft im Haus der Arztfamilie Hecht eröffnet. Damals wie heute gilt der Grundsatz „aufklären, überzeugen, etwas tun“. Die Aufklärung über die Missstände in dieser Welt sind vielfältig und oft mit Aktionen verbunden, denkt man an das faire Frühstück, die Fotoausstellung vom Großbrand der Näherei in Bangladesch oder auch zuletzt die Kino-Aktion über Bambus mit Gesprächen des Regisseurs. Der Weltladen brachte auch den Anstoß für die Fairtradestadt Löffingen mit fairem Handel und Nachhaltigkeit.

Gerade jetzt vor Weihnachten appelliert das Team um die Vorsitzende Kathrin Reppel-Knöpfle beim Kauf von Geschenken auf den faireren Handel zu achten. „Angefangen von der Schokolade bis hin zum Fußball, denn nicht selten stecken hinter diesen Produkten Kinderarbeit“, sagt Kathrin Reppel-Knöpfle. Der Laden wird von über 20 ehrenamtlichen Helfern geleitet, er hat sich seit Jahren zu einem Geschäft mit Herz entwickelt. Hier gibt es nicht nur eine Vielfalt an Lebensmitteln, Geschenkartikeln oder Gebrauchsgegenstände, hier gibt es auf Wunsch auch Informationen.

Mit dem Erlös aus dem Laden werden zahlreiche Aktionen unterstützt. „In diesem Jahr werden es wieder über 5000 Euro sein“, so Kassiererin Rosemarie Jarvers, „obwohl der Umsatz leicht rückläufig war“.

Der Weltladen bringt sich aber auch vielfältig im Leben der Stadt ein. So ist er bei der Leistungsschau vertreten, setzt auf gesundes Kinderfrühstück in den Grundschulen und setzt sich auch für Regionalität und Bio ein.